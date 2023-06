Sabato e domenica aperta la Villa Romana di Russi

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, sabato l’area archeologica della Villa romana, in via Fiumazzo a Russi, sarà eccezionalmente aperta dalle 9.30 alle 18.30. Alle 16.30 è prevista una visita guidata a cura dell’archeologa direttrice dell’area, Federica Timossi, e della restauratrice del Gruppo Mosaicisti Ravenna, Anna Caterino, alla scoperta di una delle ville romane urbano-rustiche meglio conservate dell’Italia settentrionale. Una passeggiata immersi nel verde per scoprire ricchi ambienti con pavimenti a mosaico, di cui verranno raccontati i recenti restauri, e strutture dedicate alle attività agricole, tra cui si conserva un

torcularium per la pigiatura dell’uva. Prenotazioni: 0544581357; [email protected] La visita guidata è gratuita, con pagamento del biglietto di ingresso. L’area aperta dalle 9.30 alle 18.30 anche domenica.