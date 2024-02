Sabato i funerali del ceramista Tsolakos

Si terranno sabato alle 10.30 alla chiesa di Errano i funerali dello scultore e ceramista Panos Tsolakos, scomparso mercoledì pomeriggio dopo un breve ricovero in ospedale: dalle 7.30 di domani sarà possibile rivolgergli un ultimo saluto alla camera ardente dell’obitorio. Tsolakos era nato in Grecia nel 1934, a Chalkis, nell’Eubea, in una famiglia di modeste condizioni: il padre perse la vita durante la Seconda guerra mondiale. Il talento di Tsolakos era stato notato sin da quando, giovanissimo, subì il fascino della tradizione ceramica della sua isola: fra le mani di quel ragazzo c’era una forza primordiale che aveva solo bisogno di essere convogliata. Tsolakos arrivò a Faenza nel 1960, appena terminati gli studi a Parigi. La sua opera rimane l’ecografia delle turbolenze del periodo, il tuono che si scatena quando una massa d’aria fredda ne incontra una rovente: quando rinacque la scultura in ceramica, fu di Panos e di Carlo Zauli l’intuizione di ricorrere al gres porcellanato.

Con il suo fare impetuoso indicava allora la rotta da seguire, fatta di "temperature più alte, di materiali più robusti". Risalgono a quegli anni la vittoria del Premio Faenza, nel 1971, e la partecipazione alla Biennale di Venezia, nel ‘72. A lungo in contatto con i grandi nomi del design e dell’arte, come Antonio Bullo o Anthony Caro – da lui invitato al parco della scultura che Tsolakos progettò ad Amaroussion, dove troneggiava "la colonna in gres e oro a terzo fuoco che realizzò, nel 2004, in occasione delle Olimpiadi di Atene", ricorda il sindaco Massimo Isola – la vita di Panos, negli ultimi decenni, era stata piuttosto ritirata. La sua ultima uscita pubblica era venuta a coincidere con la riapertura del Museo Zauli: "mi ha fatto molto effetto rivedere quanto fosse impetuoso il torrente vitale che animava quel ragazzo 89enne – confida Matteo Zauli – dalla voce possente e dalle pupille freneticamente a caccia di dettagli".

Nell’ultimo anno Faenza aveva nuovamente riallacciato i rapporti con quel ceramista greco intento a scrutare le colline poco oltre i confini della città: "Panos conservava ancora molte delle sue ceramiche grezze – ricorda la curatrice Viola Emaldi – ma non voleva saperne di rimettersi all’opera da solo. Diceva che c’è un momento per tutto, che bisogna ‘sapersi fermare e fare il muschio come i sassi’. Accettò di ricominciare quando gli proponemmo di collaborare con gli alunni del liceo". Oggi quelle opere fanno parte di un grande pannello assemblato dagli studenti. L’opera di Tsolakos è stata da allora oggetto di studio non solo al Ballardini – che Panos, con accanito accento ellenico, pronunciava ostinatamente "Mpallarntini" – ma anche all’Isia e al corso Ifts sui materiali ceramici. Tsolakos non è riuscito a vivere abbastanza a lungo per vedere le mostre che si stava progettando di tributargli al Mic e al Museo Zauli, e che prenderanno corpo solo nei prossimi mesi: allora, tendendo l’orecchio, si riuscirà forse a percepire la sua voce mormorare, come è abitudine fra i greci della sua generazione, "nenikikamen", "ci siamo riusciti".

Filippo Donati