Sabato il fumetto protagonista con Marco Santucci e Maria Laura Sanapo

E se d’un tratto l’eroe di Lugo perdesse i suoi connotati e sul monumento commemorativo nella piazza a lui dedicata, comparissero Topolino o La Cosa, l’uomo di pietra dei Fantastici 4, vestiti esattamente come lui? Fantasia? Si, quella dei disegnatori nazionali e internazionali chiamati in città dai titolari della fumetteria Momomanga che, proprio a Lugo, dedicano, ognuno con il suoi stile, un ricordo prendendo come spunto uno dei monumenti più caratteristici, quello all’asso degli assi Francesco Baracca.

Dopo l’esordio affidato, il 6 settembre scorso, ad Andrea Castellan, "Casty", uno dei più celebri disegnatori della scuderia Disney, sabato 4 ottobre sarà il turno della coppia, nella vita come nel lavoro, formata da Marco Santucci e Maria Laura Sanapo, disegnatori impegnati soprattutto all’estero anche con l’americana Dc Comics. Dopo una giornata trascorsa nella fumetteria per un meet and greet che permetterà ai fans di farsi firmare copie o di chiedere opere personalizzate, i due disegnatori, a partire dalle 21, si offriranno gratuitamente alla platea del Salone Estense per un incontro condotto da Claudio Lolli, contitolare di Momomanga.

"Il successo di questa iniziativa condotta in collaborazione con la biblioteca Trisi non è scontato – precisa Lolli. "Il primo incontro è andato benissimo ed ha attirato molto pubblico anche da fuori città". L’obiettivo è di bissare il successo e di consolidarlo anche nei successivi incontri del 18 ottobre con gli artisti capeggiati da Federica Di Meo, del 22 novembre con Carmine Di Giandomenico, uno dei più famosi fumettisti italiani nel mondo e del 7 marzo, con Elena Casagrande, firma di Marvel. Gli incontri pubblici sono ad accesso libero e i disegni che ritraggono gli eroi dei fumetti sul monumento disponibili da Momomanga. Per info 0545 22449 (anche Whatsapp), mail info.momomanga@gmail.com.

Monia Savioli