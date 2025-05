Sabato la presentazione dei lavori al complesso di San Francesco

Si intitola ’San Francesco – Polo del Contemporaneo’ l’evento in programma sabato 10 maggio, a partire dalle 17, per la presentazione ufficiale degli importanti lavori di rigenerazione urbana realizzati dal Comune di Bagnacavallo nel complesso di San Francesco.

Le opere, per un importo complessivo di 1 milione e 537mila euro, interamente finanziato con fondi Pnrr, sono state eseguite dalla ditta Cear Ravenna; progetto architettonico e direzione lavori dell’architetto Antonio Ravalli. L’appuntamento sarà alle 17 in piazzetta Carducci, via d’accesso agli spazi della manica oggetto dei lavori più significativi, che hanno riguardato l’intonacatura delle pareti, il rifacimento dell’impiantistica e della pavimentazione, nonché la realizzazione di un arredo che, accanto alla funzione tecnica, consentirà di mettere a disposizione lo spazio per attività culturali e di formazione.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione generale dei lavori, si proseguirà con la visita agli altri interventi realizzati nel complesso, in particolare nella Sala Oriani, con le annesse Salette Garzoniane, e negli spazi al primo piano dedicati ad attività espositive. Accanto alla parte istituzionale, il complesso sarà aperto fino a tarda sera per lasciare al pubblico la possibilità di vivere gli spazi di San Francesco nella loro massima potenzialità, che unisce sotto l’insegna del contemporaneo le più diverse discipline artistiche e l’arte dell’ospitalità.

La mostra ’fa che sia un racconto’, con fotografie di Lorenzo Tugnoli, sarà visitabile con orario prolungato fino alle 22. Il convento ospiterà inoltre il secondo appuntamento della rassegna ’Elementi’ a cura di Magma.