Sabato mattina l’addio a Luca Blanco

A una settimana dalla scomparsa è stato fissato il funerale di Luca Blanco, trovato morto il 21 febbraio scorso. L’ultimo saluto al ‘menestrello di viale Alberti’ è in programma sabato 4 marzo. L’appuntamento per la benedizione è alle 11 alla camera mortuaria cittadina, poi il corteo funebre andrà verso il cimitero di San Marco. La camera ardente del cinquantenne ravennate, che è rimasto nel cuore di tanti, aprirà invece da domani alla mattina di sabato 4 marzo. Dei funerali si occuperanno le onoranze funebri Domenichini e chiunque vorrà potrà lasciare una piccola offerta per contribuire.

Luca Blanco lo si vedeva in sella alla sua bici, capelli al vento e mani al cielo, mentre percorreva le strade deserte di Ravenna in pieno lockdown ma anche quella affollata che porta a Punta Marina, cantando a squarciagola canzoni composte sul momento, sempre con il sorriso. E poi una sosta in mezzo a una rotonda a ballare e rispondere a quanti lo salutavano o lo guardavano stupiti. Nella sua Ravenna Luca viveva solo, con qualche aiuto da Caritas e servizi sociali, in un alloggio popolare con le finestre che si affacciavano su viale Randi. E proprio dalle finestre di casa sua, in piena pandemia Covid, quando non si poteva uscire, non aveva smesso di cantare le sue canzoni. Il fotoreporter ravennate Alex Majoli lo aveva scelto come personaggio di riferimento del suo ‘Esodo’, video realizzato per i 700 anni della morte di Dante, ora tra le opere del Mar. Tanto è stato detto di Luca Blanco ma nessuno saprà mai cosa sentisse davvero: quel che è certo è che la sua presenza mancherà. Per chi vorrà salutarlo per l’ultima volta, la camera ardente sarà aperta da domani a sabato 4 marzo, giorno del funerale.