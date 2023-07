Sabato provinciali a singhiozzo

Sabato 8 luglio è prevista la 3° edizione del raduno ciclistico Suzuki Bike Day nelle località di Castel Bolognese, Villa Vezzano, Riolo Terme e Imola.

L’evento non è competitivo e prevede la presenza di circa 2000 partecipanti. La partenza e l’arrivo sono previsti presso l’Autodromo di Imola con transito su strade comunali, provinciali e statali. È previsto un solo giro del tracciato (in senso orario).

È stato modificato il percorso dell’anno scorso, optando per strade già percorribili. In particolare le strade provinciali percorse (per quanto riguarda il territorio della Provincia di Ravenna) saranno le provinciali Casolana Riolese, Camerini, Celle Tebano, Villa Vezzano, Monticino Limisano, Casolana Riolese, Mazzolano.

Per garantire la sicurezza dei numerosi partecipanti, ed assicurare un livello adeguato di percorribilità delle strade è stata predisposta una regolamentazione della circolazione che prevede possibili brevi interruzioni della circolazione,

transito dei mezzi

con limite di velocità di 30 orari.