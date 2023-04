Sabato riapre il Cardello, casa museo di Alfredo Oriani

La chiusura invernale si è prolungata più del solito, a causa di problemi tecnici, ma da sabato 15 aprile riaprirà a Casola Valsenio il Cardello, casa museo dello scrittore Alfredo Oriani.

Costruita in epoca medievale come foresteria della vicina abbazia benedettina di Valsenio, la casa è un raro e splendido esempio di abitazione signorile romagnola dell’Otto-Novecento ed è rimasta intatta dopo la morte dell’ultima discendente della famiglia, la nuora di Alfredo, Luisa Pifferi Oriani. La casa, a pochi chilometri da Casola Valsenio è immersa in un parco secolare, dichiarato di interesse nazionale per la ricchezza e la varietà di piante di interesse botanico. Le stanze sono perfettamente arredate con mobili d’epoca risalenti anche al 1400. Lo studio e la camera da letto di Oriani, nello stile essenziale che caratterizzò lo scrittore casolano, sono particolarmente suggestivi. Nel sottotetto è conservata inoltre la bicicletta con cui Alfredo affrontò nel luglio del 1897 un viaggio di un mese e circa 1000 km, tra Romagna e Toscana. Il viaggio gli ispirò uno dei suoi romanzi più belli: La Bicicletta.

Il Museo è aperto nei seguenti orari: dal 15 aprile al 30 giugno:

sabato dalle 15 alle 17, domenica e festivi dalle 14.30 alle 19. Dal 1° luglio al 30 settembre: sabato dalle 16 alle 18, domenica e festivi dalle 14.30 alle 19. Dal 1° al 31 ottobre sabato dalle 15 alle 17, domenica e festivi dalle 14.30 alle 18. Il Cardello si trova in via Cardello 15, a Casola Valsenio.