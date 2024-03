Sabella, misura di prevenzione. Chiesta la sorveglianza speciale. L’uomo era appena finito in carcere

Niente passaporto o patente. Nessuna licenza per aprire ad esempio un bar o un ristorante. Ma anche niente armi, binocoli o visori notturni. Niente perdite di tempo in osterie, bettole o posti dove bazzichino le prostitute. Niente riunioni notturne. Nessun amico o collega di lavoro pregiudicato e tanto altro ancora: rigare dritto e basta.

La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione che può scattare su chi abbia avuto una condotta di vita diciamo particolare. Nel nostro caso il protagonista della richiesta è Gerardo Sabella: 40enne nato a Benevento ma da una vita a Ravenna e finito in carcere giusto sabato scorso in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare per 11 colpi tra borseggi e rapine messi a segno tra il 26 novembre e il 24 febbraio ai danni di altrettante donne, perlopiù avvicinate mentre pedalavano in città.

Stamattina per il sospettato, sarà la volta dell’interrogatorio di garanzia alla presenza del suo avvocato Alfonso Marra davanti allo stesso gip Andrea Galanti che ha emesso la misura restrittiva, poi applicata dalla polizia, su richiesta del pm Stefano Stargiotti. Ma, con incredibile coincidenza, ieri mattina per il 40enne davanti al collegio penale presieduto dal giudice Antonella Guidomei, è stata la volta della richiesta di applicare la sorveglianza speciale. O meglio: di ripristinare la sorveglianza speciale. Per incasellare il tutto, bisogna tornare indietro fino al lontano 2006 quando il nostro - ieri rappresentato dall’avvocato Giacomo Valgimigli - si era reso protagonista di una scia di reati perlopiù di natura predatoria per un cumulo pene di ben 17 anni. In quello stesso anno la questura aveva ottenuto l’applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Ravenna per l’intera durata della misura (due anni). Ma Sabella ne aveva scontato solo qualche mese prima di tornare in carcere.

A settembre scorso era finalmente uscito con quel carico pendente sopra alla testa. Vivere sotto sorveglianza speciale è tutt’altro che una passeggiata di salute: occorrono tutte le garanzie di legge. Ecco la ragione dell’udienza fissata per ieri mattina. Ma chi mai avrebbe potuto immaginare che sotto a quel casco dello scippatore solitario che per mesi ha tormentato la città, ci potesse essere - almeno secondo la procura - il Sabella. Ancora carcere insomma, anche se in custodia cautelare (come dire che in astratto la magistratura potrebbe annullare o attenuare la decisione).

Il dato di fatto attuale riporta tuttavia a una cella, come rilevato dall’avvocato Valgimigli: in ragione di ciò, il collegio ha per ora deciso di aggiornare l’udienza pur a fronte della richiesta del pm Lucrezia Ciriello di ripristinare la misura di sorveglianza. A questo punto la parola passa a Sabella: se lo ritenesse opportuno, potrebbe provare a offrire al gip una ricostruzione differente da quella fin qui proposta dalla procura. Anche se gli elementi raccolti da squadra Mobile, carabinieri del Norm e polizia locale raccontano al momento una verità giudiziale che restituisce un solo volto: quello del 40enne.

Andrea Colombari