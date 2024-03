Sabella non parla. In silenzio davanti al gip

In silenzio. O, se preferite, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gerardo Sabella, il 40enne nato a Benevento ma da una vita a Ravenna e accusato di essere lo scippatore seriale che per mesi ha scorrazzato per la città, ieri mattina nel corso dell’interrogatorio di garanzia, davanti al gip Andrea Galanti e alla presenza del suo avvocato Alfonso Marra ha scelto di non parlare. Per lui al momento non cambia nulla: resta in carcere, come da ordinanza cautelare emessa dallo stesso giudice su richiesta del pm Stefano Stargiotti per 11 colpi, tra furti aggravatati e rapine, commessi tra il 26 novembre e il 24 febbraio ai danni di donne perlopiù in bici. Il suo legale si è riservato, al netto di un’approfondita lettura di tutti gli atti messi sin qui a disposizione dalla magistratura, di chiedere più avanti una attenuazione della misura restrittiva.

Gli spazi di manovra appaiono però molto ridotti visto che il materiale sin qui accumulato dagli inquirenti (squadra Mobile ma anche Norm e polizia locale) appare essere sostanzioso. Determinanti per giungere al sospettato si sono dimostrati essere i filmati delle telecamere comunali. Ma hanno contribuito anche il modello di scooter usato: un Aprilia Atlantic grigio non più attuale tra gli utenti della strada. E il tipo di abbigliamento: sempre un giubbotto tipo parka: nero o, in alternativa, beige assieme a un casco modulare di color grigio scuro. A indicare il nome di Sabella ha contribuito anche il percorso seguito dopo i borseggi: sempre verso il quartiere dove – non a caso secondo gli inquirenti – si trova la residenza del sospettato. Al Sabella sono stati in totale ricondotti 15 capi d’incolpazione provvisoria che comprendono varie contestazioni penali: furto aggravato, ricettazione (dello scooter), lesioni personali (per una prognosi di sette giorni) e rapina in cinque casi: il 24 febbraio in un forno di via di Roma dove sarebbe entrato armato di coltello; il 24 dicembre, 30 dicembre e il 4 gennaio quando avrebbe spinto a terra la malcapitata di turno per prenderle la borsa a tracolla; e il primo gennaio quando avrebbe fatto cadere e trascinato un’altra donna sempre per prenderle la borsa.