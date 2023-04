Sabrina, la madre di ’Balla’ "Perdonerei quei ragazzi se li sentissi davvero pentiti"

di Andrea Colombari

"Non riesco a parlare, mi tremano le gambe, forse avevo paura del risultato. Siamo stati giovani tutti e delle c(…) le abbiamo fatte tutti, sono io la prima. Però ora hanno riconosciuto che si è trattato di omicidio e non di una semplice omissione di soccorso. E adesso basta, Matteo non tornerà più".

Una tragedia immane – quella di perdere un figlio – che Luca e Sabrina, i genitori di Matteo ‘Balla’ Ballardini, hanno dovuto rivivere nel corso di ciascuno dei quattro gradi di giudizio finora celebrati per quanto accaduto il 12 aprile di sei anni fa a Lugo.

Ritenete soddisfacente quanto stabilito dalla corte?

Luca: "Per la pena, no. Ma per il reato, sì".

Sabrina: "Mentre aspettavamo la sentenza, abbiamo fatto un giro per Bologna e ci siamo fermati per un aperitivo e per provare a rilassarci. In quel momento si è alzato il vento: mi viene la pelle d’oca, l’ho interpretato come un segno di Matteo. Ho capito che avevano preso una decisione: lo stesso vento c’era anche al suo funerale. Giusta o sbagliata che sia, facciamocela andare bene".

E rispetto alla prima sentenza di appello che aveva delineato la semplice omissione di soccorso?

Sabrina: "Avevo pensato che Matteo me l’avessero ucciso un’altra volta. Una cosa così, veloce: era caldo, eravamo a luglio. Matteo c’è, e forse ora c’è anche un po’ di giustizia".

Gli imputati?

Sabrina: "Non si sono mai fatti sentire. Nemmeno una lettera dei genitori, neanche un ‘mi dispiace’. L’altro giorno un amico mi ha chiesto: ‘Ma tu saresti in grado di perdonarli?’. Io ho risposto di sì, se capissi che realmente sono pentiti. Però finora zero: nessuna parola da loro. Posso capire che si vergognino, che siano imbarazzati: tuttavia farsi avanti, avrebbe alleviato un attimino le nostre pene perché la nostra vita ormai non è più vita".

Se oggi pomeriggio Beatrice venisse a casa vostra?

Sabrina: "Non verrà mai: sarebbe dovuta venire prima. A Ravenna al primo processo non si è mai girata, non una lacrima, niente, fredda: e gliene dicevano di tutti i colori".

Tanto di tutti è stato detto in questa vicenda.

Sabrina: "Di Matteo che era un tossico. Bisogna vedere che cosa si intende per ‘tossico’: per me era un semplice ragazzo che si voleva sballare in compagnia. Aveva sicuramente grossi problemi a comunicare ma aveva una vita normale: andava a scuola, faceva sport, ci teneva al suo cane, alle sue cose, ai bei voti. Un tossico pensa solo a farsi dalla mattina alla sera".

Quella notte perché andò da Beatrice?

Sabrina: "Perché aveva bisogno di parlare. Mi disse: ‘Mamma, vado da un’amica perché mi capisce: lei è nella mia stessa condizione’. Era stato in palestra ed era imbambolato per quelle medicine che gli avevano dato con il tso. (Qualcuno, ndr) gli ha detto: ‘Ti sei drogato Matteo prima di venire in palestra?’. Lui è andato giù di testa, gli è caduto il mondo addosso".

Cosa pensa dell’andamento del processo?

Sabrina: "Penso che gli avvocati facciano il loro lavoro. Senza il nostro avvocato, non saremmo qui. L’avvocato Capucci (difensore di Beatrice, ndr) mi ha appena dato la mano, cosa mai successa prima. Ho visto la persona umana non più nelle vesti di un avvocato. E’ stato un bel gesto".

Gli amici di Matteo?

Sabrina: "Ancora oggi quando mi vedono, mi dicono: ‘Sabrina, Balla è nel nostro cuore".

Quale consiglio potreste dare a un genitore che vedesse che il proprio figlio sta scivolando verso lo sballo in maniera pericolosa?

Luca: "Non esiste nessun consiglio. Quello, ad esempio, era il carattere di Matteo. Anch’io da piccolo ero strano, ribelle. Se sei così, non c’è niente da fare: vuole che i miei non mi abbiano mai detto nulla? Ero così e basta".

Sabrina: "Per me la svolta deve darla il ragazzo. Il genitore deve comunque stargli vicino, ascoltarlo e volergli bene. Ma non puoi chiuderlo in casa: la trasformazione deve arrivare da lui. E così esattamente come da questa vicenda Beatrice è migliorata e ha preso il diploma, forse se l’avessero salvato, anche Matteo avrebbe dato quella svolta nella sua vita per dire ‘che cavolo sto facendo’, e bastava poco, pochissimo".