Sacro e profano con Ana Roxanne L’artista in concerto al Bronson

Saranno Ana Roxanne e, in apertura, BonoBurattini ad esibirsi questa sera al Bronson, in via Cella 50, a Madonna dell’Albero (inizio concerto 21.30; ingresso 10 euro più diritti di prevendita, 12 alla porta). La statunitense Ana Roxanne (foto) crea brani musicali incredibilmente intimi che combinano paesaggi sonori rilassanti e voci angeliche. Innamorata della sacralità della musica corale e della divinità del canto classico indostano, e ossessionata dalla brillantezza delle dive R&B e pop, Roxanne incanala tutte queste ispirazioni nel suo lavoro emotivamente espressivo e vulnerabile. L’album di debutto di Ana Roxanne, ~~~ (2019), è stato creato durante i suoi ultimi anni di residenza nella Bay Area, dove l’artista ha frequentato lo sperimentale Mills College, e funge da tributo ai musicisti e agli stili musicali che l’hanno ispirata. Il successivo Because of a Flower (2020) è una straziante e poetica meditazione sulle nozioni di identità di genere, bellezza e crudeltà.

In apertura di serata ci sarà modo di apprezzare la presentazione dell’album di debutto del duo Bono Burattini, ossia Francesca Bono (vocalist fondatrice di Ofeliadorme) e Vittoria Burattini (poliedrica batterista e membro dei Massimo Volume). Il duo ha creato una densa raccolta ipnotica e travolgente di canzoni basate sul solo uso del sintetizzatore Juno 60 e sul suono organico pulsante e lineare di una batteria. L’album di debutto, ’Suono in un tempo trasfigurato’ è registrato e mixato dal compositore italiano Stefano Pilia.