Sacrosante le ovazioni per la ’Tosca’ all’Alighieri

Nuovo passaggio pucciniano dal nostro teatro, ancora di successo. Ho trovato eccellente sotto tutti i profili la ’Tosca’ di domenica pomeriggio. L’opera forse musicalmente più cupa del grande compositore è stata letteralmente analizzata dal giovane direttore anglo canadese Henry Kennedy, con l’affidabilissima orchestra Cherubini: ogni parte celebre ha trovato le giuste evidenziature, con il sentore del dramma inesorabile e pregnante.

La poca leggerezza nella partitura è stata illuminata man mano da un tocco che dilatava leggermente tempi e atmosfere.

Di tutto ciò, stupendi in particolare il finale del primo atto, col poderoso ’Te Deum’, e l’inizio del terzo, col canto del pastorello (qui una bambina, Dalia Spinelli) in contrasto con l’aura funebre che prelude a: "E lucean le stelle".

Tutte le voci si sono dimostrate assolutamente perfette per la temibile scrittura vocale di Puccini, affrontata con naturalezza e conoscenza tecnica, compresi i protagonisti minori: giuste ovazioni finali, quindi, alla soprano Marily Santoro (anche lei intensa, sempre, nei distinguo dei momenti), al tenore Matteo Lippi (che ama molto questo ruolo, scelto non subito in carriera), al baritono Massimo Cavalletti (nome ormai riconosciuto tra i migliori nella sua tessitura vocale).

Matteo F. Camerani