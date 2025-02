S.Agata, botta e risposta sul bilancio comunale

La discussione sul bilancio comunale di Sant’Agata sul Santerno passa dall’aula consiliare alla piazza, con accuse reciproche tra il sindaco Riccardo Sabadini e il capogruppo de La Torre Civica e coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Riccardo Vicari. Quest’ultimo in consiglio comunale aveva rilevato appunti sulla relazione della Corte dei Conti che non erano stati presi in considerazione dal primo cittadino, come denunciato da Vicari in una nota. "La dialettica politica è fatta di critiche e scontri anche aspri – gli ha quindi risposto Sabadini, sempre a mezzo stampa –, ma che devono basarsi sulla piena comprensione dei meccanismi della Pubblica amministrazione, oltre che venire rivolti alle persone deputate a rispondere". La questione riguarda i residui che, per Sant’Agata, "ammontano a 2.783.224,89 euro sul consultivo del 2023, rispetto ai 2.116.183,92 precedenti – attacca Vicari –. Infatti la Sezione della Corte sollecita un’attenta verifica delle voci classificate nei residui e di mantenere solo quelle per le quali la riscossione o il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza".

A Vicari risponde ancora il sindaco. "Durante la discussione sul bilancio di previsione 2025-2027, dunque, appunto, di previsione – ribadisce Sabadini –, il capogruppo della Torre Civica ha criticato aspetti che andranno trattati quando si farà il bilancio consuntivo del 2024. I residui attivi al centro delle accuse sono legati a un altro provvedimento e non influenzano il bilancio di previsione. Non ha quindi senso chiedere di ridurli adesso, tanto più che sono coperti da un fondo apposito". Sempre nel comunicato della Torre Civica si riconosceva come la Corte dei Conti avesse evidenziato un miglioramento della riscossione dei residui con circa 500.000 euro recuperati. Anche su questo aspetto il sindaco precisa: "L’opposizione confonde le percentuali di incasso delle tasse comunali con quelle dei residui e cita le delibere della Corte dei Conti solo nelle parti di proprio interesse politico, omettendo il riconoscimento di un miglioramento nel recupero delle imposte da parte del Comune e della significativa riduzione dei residui vetusti". Infine il primo cittadino ripercorre quelli che sono i punti che, a detta sua, l’opposizione "non ricorda". "La gestione finanziaria del nostro Comune ha sempre portato a risultati positivi e non è mai stato necessario ricorrere ad anticipazioni di cassa – rimarca Sabadini –. Infine, il Comune di Sant’Agata sul Santerno ha una capacità di riscossione delle entrate di oltre l’84%, quasi il doppio di quel 47% che la legge fissa come parametro deficitario. Mi pare che nelle critiche mosse dall’opposizione ci siano un certo numero di imprecisioni, frutto forse di incomprensione se non di volontà diffamatoria, che non riflettono correttamente la situazione finanziaria del Comune".

Matteo Bondi