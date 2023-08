Sagra del Buongustaio di Reda, Migliaia di Persone a Cena

Migliaia di persone a cena sotto lo stand nelle cinque serate tenutesi finora, oltre 2.600 biglietti venduti per lo spettacolo comico di Giacobazzi, Cevoli e Pizzocchi e più di 200 volontari. La Sagra del Buongustaio di Reda si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate e si prepara ad altre due belle serate: stasera ci saranno i Moka Club, ospiti fissi capaci ogni anno di attirare tantissime persone, e domani dalle 21.30 gran finale con i Jbees. Lo stand gastronomico apre alle 19.

Dietro alla macchina oliata della festa c’è il lavoro prezioso di circa 200 volontari, ognuno col suo compito: c’è chi prende le ordinazioni, chi porta i piatti e chi sparecchia. Poi ci sono i volti nascosti che fanno il lavoro più delicato: cuocere alla griglia per ore, preparare enormi tegami di ragù, lavare le posate, comporre i piatti. Oltre, ovviamente, a chi lavora al bar, alla pesca e nell’area spettacoli. "Vivo a Reda e ho iniziato a dare una mano nel 2010. Da allora di cose ne ho fatte parecchie – dice Romina Cavina, che si occupa delle tagliatelle –. Sono qua tutto il giorno: la mattina preparo le tagliatelle, il pomeriggio mi occupo dei curzul e la sera c’è il servizio in cui cuciniamo la pasta. Mi sono presa le ferie apposta. È impegnativo, è vero, ma l’unione fa la forza". Accanto a lei c’è Gianluca Altieri, che invece si è unito quest’anno al gruppo: "Sono di Cotignola – racconta –. Mi ha introdotto qui un collega di lavoro la prima sera, mi sto divertendo". C’è chi invece alla Sagra del Buongustaio sta lavorando da molto tempo. A preparare i cappelletti si è cominciato ad aprile: "Sì, è dal 6 aprile che ci lavoro, tutte le settimane – dice Sara Zannoni, mentre mescola un pentolone di ragù – però lo scriva, lo scriva che non ci sono mica solo io, che non voglio prendermi il merito: siamo in tanti. Lavoro alla festa dal primo anno".

Poco lontano Maurizio Emiliani, che è stato il macellaio di Reda per 31 anni (prima di vendere l’attività a due ragazzi del posto, ndr), taglia un rotolo di pane ripieno di carne. "Questo è il pane ripieno, una specialità che abbiamo inventato noi e proposto alla Sagra. È carne ovina". "Diglielo, Maurizio, diglielo che l’hai portata anche in tv…" dice la moglie Giuliana Bassi, che ha gestito l’attività assieme a lui per una vita. "Ah, sì – aggiunge lui –. Era il 1999, a ‘La Vecchia Fattoria’, sulla Rai". Appena fuori dallo stand ci sono le graticole, dove si va avanti a cucinare per ore. "È un bel caldo, eh – dicono Alfredo Rimini e Gianluca Montanari – e alcuni vengono anche durante il giorno, non solo la sera: c’è da sistemare e pulire". Tanti sono i giovani cresciuti qui dentro e divenuti nel tempo dei ‘fedelissimi’, come Sarah Sangiorgi e Luca Di Renzo, che da anni si occupano di spillare coca, vino e birra e sono presenze fisse tutte le sere.

Sara Servadei