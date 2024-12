Sagra del Buongustaio invernale. Tra cibo, mercatini e pure la befana

Si scaldano le griglie, fuori i pentoloni di ragù. E nel frattempo da mesi le azdore del paese stanno preparando i cappelletti della tradizione, tra le principali specialità della Sagra del Buongustaio. La festa di Reda, uno degli appuntamenti di maggiore richiamo dell’estate che si tiene ogni anno a fine agosto, anche quest’anno torna con la ’winter edition’, l’edizione invernale: un esperimento partito l’anno scorso e che ha avuto successo. E così ora si fa il bis, da venerdì 3 a lunedì 6 gennaio. Tutti i giorni dalle 19 si cenerà nella sala polivalente del paese, in via Birandola 120, nei locali riscaldati dell’ex pizzeria ’La Roda’. Il 5 e 6 gennaio sarà possibile anche pranzare alla Sagra dalle 12. Dopo il rodaggio dell’anno scorso, quest’anno non sarà più necessario prenotare e sarà attivato anche un servizio di asporto.

Il programma prevede domenica 5 gennaio dalle 16 lo spettacolo itinerante di Giorgio e le magiche fruste per le vie di Reda. Lunedì 6 gennaio invece nel pomeriggio arriverà la befana, mentre dalla mattina sarà possibile cimentarsi nei giochi di legno dal passato. Domenica e lunedì inoltre è in programma il mercatino delle eccellenze locali in via Birandola, chiusa per l’occasione. Ovviamente non mancheranno cappelletti, tortelloni, tagliatelle, polenta, strozzapreti e grigliata.

Per informazioni è possibile contattare il numero 338 7241461.