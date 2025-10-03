Sagra del Cappelletto autunnale a Massa domani e domenica

Massa Lombarda ritorna questo fine settimana (sabato 4 e domenica 5 ottobre) la ‘Sagra del Cappelletto Autunnale’, iniziativa che coniuga solidarietà e tradizione romagnola a tavola. L’appuntamento è presso il Centro di Quartiere – Fruges di via IV Novembre dove, ferma restando la possibilità di approfittare delle prelibatezze proposte, i più di quaranta volontari che lavorano all’evento per fare la differenza nella lotta contro il cancro. È dal 2015, prima edizione della versione invernale della festa, che il ricavato viene interamente devoluto a favore dei servizi di assistenza gratuita dei pazienti oncologici, dei progetti di prevenzione nelle scuole e a sostegno della ricerca scientifica che l’Istituto Oncologico Romagnolo porta avanti sul territorio. Le ‘azdore’ volontarie dello Ior si sono rimboccate le maniche e hanno preparato ben 350 chili di cappelletti, anche se non mancheranno carne, contorni e dolce. La Sagra avrà inizio sabato a partire dalle 18.30, per poi proseguire domenica a pranzo da mezzogiorno e di nuovo a cena dalle 18.30. L’asporto sarà disponibile già da mezz’ora prima dell’apertura ufficiale. Per maggiori informazioni riguardo l’evento, chiamare il numero 338/3096394. "Il territorio della Bassa Romagna – osserva il Direttore Generale Ior, Fabrizio Miserocchi – è quello che ha sposato in maniera più convinta questo bel modo di fare solidarietà, con le città di Massa e San Patrizio in prima linea"

lu.sca.