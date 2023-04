Sagra del Pellegrino, grande ritorno Sarà dedicata a Franco Ricci

Ritorno in grande stile per la Sagra del Pellegrino, l’evento culturale di punta del cartellone primaverile del Rione Rosso presentato ieri alla sala Bigari del Comune di Faenza. L’edizione 2023 sarà dedicata al leggendario cavaliere Gian Franco Ricci, vincitore di 10 palii per il rione di Porta Imolese e di 60 giostre in tutta Italia, scomparso prematuramente il 15 aprile 1998, 25 anni fa, all’età di 56 anni.

La rassegna del Pellegrino inizierà venerdì 14 aprile nel giardino del circolo dove dalle 18 si terrà l’evento Fototeca Open Air, in collaborazione con la Fototeca Manfrediana che ha curato la mostra su Gian Franco Ricci e i cui volontari presenteranno l’archivio storico fotografico del Palio del Niballo, un progetto di catalogazione delle fotografie storiche legate alla giostra realizzato negli ultimi anni. La mostra dedicata al ‘Grande’ Ricci rimarrà poi permanente al Rione Rosso, ma spostata nei locali del Baiocco. Come da format collaudato, Fototeca Open Air sarà un evento aperto e gratuito e prevederà l’american bar e il djset, con l’aggiunta di specialità gastronomiche della casa espressamente servite dalle cucine del Rione.

Sabato 15 invece sarà il giorno della conferenza ‘Gian Franco Ricci, la leggenda continua’ che vedrà la presenza di ospiti, amici di ‘Franco’ di un tempo che fu, da Arezzo (Porta S. Andrea), Ascoli (S. Emidio), Foligno (Rioni Cassero e Spada), Servigliano (S. Spirito), Ferrara (S. Giacomo) nonché da altre città, in cui Ricci ha corso e vinto. Per Faenza a ricordarlo ci sarà anche, Giovanni Albonetti ‘Giotti’. La conferenza si terrà alle 18.30, l’ingresso sarà gratuito per tutti e a seguire si svolgerà la cena conviviale su prenotazione al bar del circolo (info. e prenotazioni cell. 349.2565033). A tutti i partecipanti alla cena, sarà donata una litografia ricordo di Gian Franco Ricci. Domenica pomeriggio, infine, la Sagra del Pellegrino si concluderà con l’open day del Rione Rosso , in cui è prevista la visita guidata al museo rionale, l’esibizione degli sbandieratori e dei musici, la merenda offerta a tutti i bambini e la possibilità di potersi cimentare con bandiere, tamburi, chiarine e con lo sport equestre, visto che in piazza Rampi, sarà presente una delegazione delle scuderie con un cavallo vero. Infine nel tardo pomeriggio, sempre in piazza Rampi, avverrà la premiazione della XI caccia al tesoro in bicicletta ‘Due ruote meglio di niente’, organizzata dall’associazione Pedalare per chi non può.

Gabriele Garavini