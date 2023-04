Sagra del Pellegrino: oggi la conferenza su Gian Franco Ricci, domani l’open day

La Sagra del Pellegrino, evento culturale di punta del Rione Rosso, è giunta alla 17ª edizione ed è in corso fino a domani. Quest’anno è dedicata al leggendario cavaliere Gian Franco Ricci, vincitore di 10 palii per il rione di Porta Imolese e di innumerevoli giostre in tutta Italia, ben 60, scomparso prematuramente il 15 aprile 1998 a 56 anni. E non poteva che esser così, in quanto quest’anno ricorre il 25esimo anno dalla morte. Ieri sera è stata inaugurata la mostra dedicata a Ricci curata dalla Fototeca Manfrediana. Oggi si terrà invece una conferenza ‘intitolata ‘Gian Franco Ricci, la leggenda continua’ che vedrà la presenza di ospiti, amici di ‘Franco’ di un tempo che fu, da Arezzo (Porta S. Andrea), Ascoli (S. Emidio), Foligno (Rioni Cassero e Spada), Servigliano (S. Spirito), Ferrara (S. Giacomo) nonché da altre città, in cui Ricci ha corso e vinto. Per Faenza a ricordarlo ci saranno la moglie e la figlia oltre a Giovanni Albonetti ‘Giott’", suo grande amico. Scopo dell’incontro far rivivere le gesta del più grande Cavaliere di tutti i tempi attraverso i racconti di chi lo ha vissuto. La conferenza si terrà alle 18.30, l’ingresso sarà gratuito per tutti e a seguire si svolgerà la cena conviviale.

Domenica pomeriggio infine, la Sagra del Pellegrino si concluderà con l’Open Day del Rione Rosso , in cui è prevista la visita guidata al museo rionale, l’esibizione degli sbandieratori e dei musici, la merenda offerta a tutti i bambini e la possibilità di potersi cimentare con bandiere, tamburi, chiarine e con lo sport equestre, visto che in Piazza Rampi, sarà presente una delegazione delle scuderie con un cavallo vero. Infine nel tardo pomeriggio, sempre in Piazza Rampi avverrà la premiazione della 11ª caccia al tesoro in bicicletta ‘Due ruote meglio di niente’ organizzata dall’Associazione Pedalare per chi non può.