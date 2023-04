"Sagra del Pellegrino, successo oltre le aspettative"

In attesa di conoscere gli esiti dell’iscrizione alla Fisb, proseguono le iniziative dei rioni faentini. Nel fine settimana appena trascorso si è svolta al Rione Rosso la Sagra del Pellegrino, evento clou di aprile che ha ottenuto un grande successo di partecipazione. "È andata oltre le aspettative – è il commento del capitano del Rione Rosso Gian Luca Mainetti –, avevamo unito varie collaborazioni che andavano al di là dell’ambiente rionale come l’evento della Fototeca Manfrediana (Fototeca Open Air, nda) che ha riscosso un successo incredibile. Inoltre è stata l’occasione per dare risalto al grande lavoro della Fototeca sull’archivio fotografico del Palio che presenta foto inedite a molti e che è stata molto apprezzata". L’edizione appena conclusa è stata inoltre l’occasione per celebrare il leggendario cavaliere Gian Franco Ricci, scomparso 25 anni fa. Al pluridecorato Ricci è stata dedicata l’edizione del ‘Pellegrino’ e la conferenza principale che ha visto la partecipazione di tanti appassionati di Palio provenienti da città come Arezzo, Ascoli, Foligno e Sulmona, tra le altre: "È stato un momento molto interessante – ha detto Mainetti – perchè abbiamo ricordato Franco non solo attraverso i racconti delle numerose vittorie ma anche ripercorrendo aneddoti divertenti raccontati dai presenti e mai sentiti prima d’ora. Inoltre abbiamo conosciuto varie persone del mondo del palio italiano, è stato insomma un bel momento di scambio". Infine la tre giorni rionale si è conclusa con un open day molto partecipato durante il quale i più giovani hanno potuto sfilare in corteo per le vie del quartiere con bandiere, tamburi ed anche a cavallo.

"Siamo molto contenti. Il nostro obiettivo consiste proprio nell’aprirci alla città – ha concluso –. Ora ci concentreremo sui prossimi eventi. A maggio ci sarà la Donazione dei Ceri, la festa del Rione e saremo anche in piazza in occasione della 100km del Passatore". Il rione Rosso ha inoltre avviato una collaborazione con il Coro Lirico Città di Faenza i cui interpreti ricanteranno l’inno scritto dal maestro Ino Savini nel 1980.

d.v.