Sagra del ranocchio al via tra piatti prelibati e note per tutti

Organizzata dalla Pro loco di Conselice presieduta Marisa Afflitti e avvalendosi del patrocinio e della collaborazione dell’Amministrazione comunale, potendo contare sul prezioso contributo di aziende e attività del territorio e su quello di tantissimi volontari, prende il via oggi a Conselice per concludersi lunedì, la 52esima edizione della ‘Sagra del Ranocchio’, una delle più antiche sagre della Romagna. Si tratta di una manifestazione che, fin dal sua prima edizione che risale al 1974, vede il centro della cittadina gremirsi di migliaia di persone, diverse delle quali provenienti anche dalle province vicine di Ferrara e di Bologna e non solo. Per i buongustai, e in particolare per gli estimatori del ranocchio, si tratta di un appuntamento imperdibile. Il menù sarà ovviamente incentrato sul ranocchio (svariati i quintali di rane preparate dal personale della cucina), che rappresenta l’ingrediente base per il risotto e che diventa un secondo piatto quando viene servito fritto e al sugo. Accanto a queste prelibatezze si potranno trovare taglieri di salumi, garganelli al ragù, polenta, salsiccia ai ferri, arrosti, patatine fritte, tagliere romagnolo e dolci vari. Tutte le sere lo stand gastronomico aprirà alle 19 (la domenica anche alle 12), con possibilità di asporto dalle 18.30 (per il pranzo della domenica alle 11.30).

Il programma: oggi, primo giorno della sagra, alle 21 in piazza Foresti esibizione dei Flints che proporranno musica dei favolosi anni 60-70-80. Domani, sempre alle in piazza Foresti alle 21, i Big Band con ‘We are the Champions’. Sabato sarà invece la volta de ‘La mucca dance’, uno show all’italiana. Domenica dalle 11 a mezzogiorno il centro della cittadina assisterà al colorato passaggio del Giro ciclistico di Romagna, mentre nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19 la centrale piazza Foresti ospiterà un’area giochi di legno, rompicapo, catapulte, incastri, giochi di equilibrio. Inoltre, per i più piccoli (3 anni). Area tappeti e costruzioni artigianali per i più piccoli (meno di 3 anni) ci saranno un’area tappeti e costruzioni artigianali a cura di ‘Stelle Volanti’. Alle 21 ‘Fashion Victim’ presenterà una sfilata ilata di Moda – Finale de ‘La più bella dell’Emilia Romagna’. Infine lunedì alle 20.30 in piazza Foresti andrà in scena ‘Saltando tra le note’, spettacolo degli alunni della scuola primaria di Conselice. Tutte le sere, a partire dalle 18.30 in via Garibaldi (la domenica dalle 15), mercatino dell’hobbistica, del collezionismo e del riuso.

Lu.Sca.