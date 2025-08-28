Maledetti Beach Boys
Cronaca'Sagra del tortellone Sanpatriziese'. Tra cibo, eventi e lotta ai tumori
28 ago 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
Conselice, da domani a lunedì l'evento che dal 1985 raccoglie fondi per lo Ior

Da 1985 mezzo paese si mobilita non solo per onorare la tradizione culinaria e raccogliere fondi da destinare all’Istituto Oncologico Romagnolo contro i tumori. Sta per partire la 41esima edizione della ‘Sagra del tortellone Sanpatriziese’, organizzata dall’omonima associazione con il patrocinio del Comune di Conselice da domani a lunedì 1° settembre in piazza Mameli, a San Patrizio. Quattro serate di festa che ogni anno richiamano migliaia di persone. L’edizione 2024 è stata tra le più sentite, a un anno dalla scomparsa dei due storici volontari Gina Zappi e Primo Gulminelli. Grazie a questo successo i volontari hanno potuto devolvere il contributo record di 26mila euro a sostegno dello Ior, per garantire ai pazienti del territorio lughese e alle loro famiglie il servizio d’accompagnamento nei luoghi di cura, le parrucche oncologiche per le donne in chemioterapia e l’assistenza domiciliare fornita da operatrici socio-sanitarie d’alta professionalità.

Tornando all’edizione di quest’anno, i piatti verranno serviti dalle 19.30 tutti i giorni tranne domenica, quando l’apertura verrà anticipata alle 18.30. Il 31 agosto è previsto anche il pranzo, dalle 12. Gli eventi: si parte domani alle 18 con una mostra canina amatoriale di beneficenza a sostegno della pet therapy dello Ior all’Oncoematologia pediatrica di Rimini. Si prosegue con il primo ‘Memorial Aldo Carnevali’, torneo di calcio-balilla, e l’intrattenimento del gruppo danze e spettacolo ‘Milleluci’ di Alfonsine. Sabato 30 alle 7 del mattino raduno cicloturistico a cura di Uisp Imola-Faenza e Ravenna-Lugo. Alle 21 si balla il liscio con ‘La Storia di Romagna’. La Sagra prosegue domenica 31 con il 39° Motoraduno Nazionale, con esposizione di veicoli d’epoca. Alle 21 il concerto di Mirco Gramellini. Infine lunedì 1° settembre alle 19.30 corsa podistica non competitiva a cura dell’Atletica San Patrizio - Promesse di Romagna, mentre alle 21 il teatro cabaret di Gianni e Paolo Parmiani. "Non possiamo che essere grati dell’impegno dei volontari – dice il direttore Ior Fabrizio Miserocchi –, forse più ancora dei 500mila euro di contributi che, in 40 anni, questa piccola comunità ha portato alla lotta contro il cancro".

lu.sca.

