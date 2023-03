Sagra della Seppia da lunedì Ritorna dopo tre anni di stop

Conto alla rovescia per la 22esima ‘Sagra della Seppia’ che torna dopo tre anni di assenza a causa della pandemia. In programma da lunedì 13 a domenica 19 marzo, l’appuntamento è sempre in piazza Premi Nobel a Pinarella. L’allestimento è già ultimato mentre i volontari sono già al lavoro nelle cucine per poter soddisfare le migliaia di persone attese. La sagra, infatti, ha fatto sempre registrare il tutto esaurito, dando grande soddisfazione a tutta località perché questo è l’evento che, da tradizione, dà avvio alla stagione turistica. L’auspicio ora è che il meteo sia clemente.

Ieri, alla presentazione della sagra, Renzo Delorenzi, presidente dell’associazione organizzatrice ’Antichi Sapori di Romagna’ ha spiegato che "dopo una ricognizione con tutti i soci, abbiamo deciso di affrontare questa sfida e ripartire: dopo tre anni di stop non è stato facile. Ma siamo qui, la cucina sta lavorando e abbiamo deciso che il menu resterà lo stesso delle altre edizioni. Il personale sta lavorando in cucina e a pieno regime con circa 160 volontari, molti dei quali giovani. Intanto ci stanno chiamando da tutta Italia perché molti arriveranno con i camper o alloggeranno negli hotel. I numeri sono grandi, si parla si migliaia di persone. Intanto, ci stiamo apprestando a pulire 30 quintali di seppie". Nell’ultima edizione la sagra era arrivata a servire quasi 13.000 i coperti, serviti senza calcolare l’asporto. Ieri, per fare gli auguri in questa ripartenza, c’era anche il sindaco di Cervia Massimo Medri che ha ringraziato "Renzo e tutto il gruppo di lavoro per avere ripreso questa attività. Pinarella ha dimostrato un forte spirito di aggregazione nel riproporre questo evento che rappresenta l’apertura della stagione turistica ed è l’occasione per il rilancio della città". Ogni anno, inoltre, una parte del ricavato viene donato in beneficenza a scuole ed enti del territorio.

Ilaria Bedeschi