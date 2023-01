Sagra della seppia ritorno in grande stile

Dopo tre anni di stop a causa della pandemia, ieri è arrivata la notizia ufficiale. Torna la 22° ‘Sagra della Seppia’. In programma dal 13 al 19 marzo l’appuntamento è sempre in piazza Premi Nobel a Pinarella. Renzo Delorenzi, presidente dell’associazione che organizza la sagra, ’Antichi Sapori di Romagna’, spiega che "la decisione è arrivata la settimana scorsa a seguito delle consultazioni con i soci. Dopo tre anni era necessario fare il punto e abbiamo capito che possiamo farcela contando sul contributo di tutti. Come sempre, la manifestazione richiede l’impegno di almeno 150 volontari. Non dovrebbero mancare ma se qualcuno vuole proporsi lo prendiamo su volentieri. Nell’ultima edizione, addirittura, erano stati quasi 13.000 i coperti serviti. Inizieremo ad allestire i primi giorni di marzo per poi cominciare a preparare il pesce. Per quanto riguarda il menù ci stiamo guardando, ma resterà quasi certamente il classico. È una grande soddisfazione perché la sagra è anche l’avvio della stagione turistica e anche il centro di Pinarella ne potrà beneficiare. Se la stagione ci assiste ci sarà tantissima gente così potranno lavorare anche bar, negozi e attività vicine". Un appuntamento immancabile quello della ‘Sagra della Seppia’, che coinvolge decine di volontari. Questi ultimi, insieme al buon cibo, restano quindi il cuore dell’evento. Donne, uomini, giovani e meno giovani sono già all’opera per tornare in scena dopo tre anni e far riscoprire i piatti della tradizione a Pinarella. Ogni anni, inoltre, una parte del ricavato viene donato in beneficenza a scuole e vari enti del territorio. Insomma, il 2023 pare proprio che sarà l’anno del ritorno in grande stile di una delle più importanti sagre del territorio, che richiama persone non solo da tutta l’Emilia Romagna, ma anche da regioni vicine. Sono in tanti, infatti, ad approfittarne per trascorrere i primi giorni di vacanza al mare proprio in occasione della sagra.

Ilaria Bedeschi