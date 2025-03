Sagra della seppia: stagione al via

L’associazione Antichi sapori di Romagna si rimette al lavoro come ogni anno. Dal 17 al 23 marzo 2025, a Pinarella di Cervia, torna l’attesa Sagra della Seppia, giunta alla 24ª edizione. Migliaia di persone attese sotto gli stand e decine di volontari coinvolti nel grande spazio del centro commerciale in viale Tritone. La sagra, come ogni anno, è l’evento che dà il via alla stagione turistica.

Anche quest’anno si attendono persone in arrivo da tutta la regione. Nel grande stand gastronomico, un menu dal sapore tutto marinaro con risotto alla marinara, fritto misto, spiedini di gamberi e calamari, oltre ad antipasti e altri primi. Protagonisti indiscussi sono le seppie con i piselli e alla romagnola. Nel weekend si aggiunge la fiera di San Giuseppe con il mercatino e, la domenica, uno spettacolo con canti e balli della tradizione romagnola. Nel menu la regina resta la seppia (con i piselli, alla romagnola, come primo nella lasagna) ma i piatti della tradizione sono tanti e accontenteranno tutti. Non mancheranno momenti musicali e legati alla beneficenza. Nelle ultime edizioni, infatti, sono stati organizzati pranzi per raccogliere fondi destinati alla pineta di Pinarella. Queste iniziative hanno avuto un grande successo permettendo all’ associazione di raccogliere 40.000 mila euro che sono stati fondamentali per i primi interventi di messa in sicurezza della pineta.

Negli anni, l’associazione Antichi sapori di Romagna, ha fornito un suo contributo alle aree colpite dai terremoti e, prima ancora, ha donato alla casa di riposo Busignani, con un investimento di 36.000 euro, un pulmino attrezzato per il trasporto degli anziani. Sempre alla casa di riposo cervese, negli anni precedenti, l’associazione aveva donato i fondi per l’acquisto di due sollevatori. Vale la pena ricordare anche le donazioni alla parrocchia di Pinarella e Tagliata e i contributi economici dati alle tante iniziative promozionali del nostro territorio.

Tante cose si sono fatte grazie all’impegno dei volontari. Lo stand gastronomico, dal 17 al 23 marzo, è aperto da lunedì 17 a venerdì 21 marzo, a cena dalle 19. Sabato 22 e domenica 23 marzo, a pranzo e cena dalle 12 e dalle 19. Per le serate con musica e spettacolo: mercoledì 19 Duo Roberto e Luciano, giovedì 20 marzo Duo Cinzia e Wilches, venerdì 21 marzo Ale e Sofia e sabato 22 marzo Power Marching Band.

Ilaria Bedeschi