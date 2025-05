Sagra delle ’Alfonsine’, spaventapasseri e iniziative

Tutto è pronto ad Alfonsine in vista di un evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori. Una vetrina che mette in mostra, a 360 gradi, le potenzialità della cittadina attraverso iniziative legate alla cultura, allo sport, al mondo economico e a quello istituzionale, passando per il ricco tessuto dell’associazionismo. È la ‘Sagra delle Alfonsine’ (conosciuta anche come Festa degli Spaventapasseri, il caratteristico fantoccio che i coltivatori diretti posizionavano nei campi per tenere lontani i volatili), la cui 40esima edizione prende il via oggi per concludersi domenica. Alle 18 di oggi inaugurazione della Sagra all’auditorium del museo della Battaglia del Senio; alle 19.45 da piazza della Resistenza partirà la camminata non competitiva a cura della Podistica Alfonsinese. Sempre in piazza della Resistenza, alle 21 lo spettacolo del gruppo Arca e in piazza Gramsci alle 21.30 le proiezioni fotografiche di Roberto Sauli (a cura del fotoclub Controluce).

Domani alle 20.30 in piazza Gramsci sfilata di moda con la partecipazione di U-Dance e dell’associazione Equilibrium (a cura della rete di imprese Alfonsinè); alle 21 in piazza della Resistenza il concerto Coro inverso. Sabato alle 16 da piazza Gramsci partirà una pedalata per giardini a cura di Avis, Pro loco, parrocchie di Alfonsine e associazione Giardino e dintorni. Sempre in piazza Gramsci, alle 21 lo spettacolo ‘La diva, il dolore, il tempo’ dedicato a Mia Martini e Ivano Fossati, e il saggio di ginnastica artistica a cura di Saga in piazza della Resistenza. Ultimo giorno di festa domenica 25 maggio con una gimkana trattoristica alle 14.30 in piazza della Resistenza, mentre la sera dalle 21 gli spettacoli Nil do Brasil e del gruppo Milleluci animeranno le due piazze della festa. In occasione della Sagra sarà aperta al pubblico anche in orario serale la mostra ‘Ingredienti per un quadro. Giulio Ruffini e la metafisica della dittatura’ allestita nella galleria del museo della Battaglia del Senio fino al 2 giugno; nell’atrio del museo invece l’Università popolare per adulti di Alfonsine esporrà i lavori realizzati durante i corsi e i laboratori di quest’anno.

L’atrio del teatro Monti ospiterà la mostra di creazioni artigianali e artistiche a cura di Cif di Alfonsine e le mostre a cura del circolo filatelico ‘Vincenzo Monti’. Oggi sarà presente inoltre un ufficio postale temporaneo dalle 16 alle 20 con annullo speciale dedicato e saranno a disposizione una cartolina commemorativa e il libro, appena edito di Giovanni Zanzi, ‘Antonio Zampighi un architetto per le Alfonsine’. Giunge alla quinta edizione anche il concorso ‘Spaventapasseri: la sagra nei giardini’, ideato per coinvolgere gli abitanti della città abbellendo i propri spazi aperti con la creazione di uno o più spaventapasseri da giardino o da balcone. Gli spaventapasseri saranno inoltre protagonisti arricchendo di colori e allegria le strade del centro, insieme a balle di paglia decorate e macchine agricole di ieri e di oggi.

lu.sca.