Sagra delle Erbe palustri. Mostre e cena come antipasto

In programma venerdì 12 settembre l’apertura mostre e la cena inaugurale della quarantunesima edizione della Sagra delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo. Alle 19 si terrà l’inaugurazione delle mostre della memoria e delle culture a confronto, ospitate all’interno dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri e dell’Etnoparco Villanova delle Capanne, in via Ungaretti. I visitatori potranno ammirare nella sede museale l’esposizione “Intrecci dal mondo”, dedicata ai manufatti etnici italiani ed europei, la rassegna “Un mondo a rischio sugli insetti”, la mostra “La vecchia tipografia” con attrezzature e materiali di fine Ottocento e primi Novecento, e la raccolta fotografica “Ivano Marescotti artista e attore”. All’Etnoparco saranno invece allestite “E prit e la sora”, che racconta l’economia domestica nelle notti fredde, e l’esposizione dedicata alle piante “Grasse e succulente” (fino al 15 settembre; ingresso libero).

Alle 20 all’Ecomuseo, la Locanda dell’Allegra Mutanda ospiterà la cena inaugurale “PerBacco che cena!”. In tavola arriveranno i “Nidi dell’orto biologico”, i ravioli con sugo dell’orto, le cotolette di magro con piselli, lo squacquerone con fichi giulebbati e un tris di dolci della casa (30 euro; prenotazione: 0545 280920 o erbepalustri.associazione@gmail.com). La sagra proseguirà nel fine settimana con la mostra mercato dell’usato, le botteghe artigiane, i laboratori di intreccio e antichi mestieri. Info: www.erbepalustri.it.