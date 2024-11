Saini presidente: "Ci sarà più attenzione ai medici del territorio e alla sanità privata"

"Riaffermare il ruolo del medico nella società e il suo inscindibile legame con il paziente e rendere l’Ordine il luogo in cui si tutela l’immagine e il lavoro del medico sia esso al lavoro in ospedale, nel territorio o nel privato". Gaia Saini - responsabile del reparto di Medicina d’urgenza dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna - nuovo presidente dell’Ordine del medici chirurghi e degli odontoiatri di Ravenna, che si insedierà il 1° gennaio 2025 e resterà in carica per 4 anni, tratteggia i suoi obiettivi di mandato.

Dottoressa Saini, Ravenna dopo 28 anni elegge un nuovo presidente dell’Ordine ed elegge una donna. Si sentiva bisogno di rinnovamento?

"Evidentemente sì, anche perché l’affluenza al voto è stata elevatissima e ringrazio tutti i 657 che venendo a votare hanno dimostrato rinnovato interesse per l’Ordine. Certamente merito anche della lista ’Futura’ che nasce dall’intento di colleghi che hanno concordato sull’obiettivo di favorire il ricambio generazionale e provare a ringiovanire il nostro organi di rappresentanza. Il tutto ovviamente senza mettere in discussione le capacità e l’impegno del dottor Stefano Falcinelli che per 28 anni ha guidato l’Ordine di Ravenna".

Un Consiglio comunque unito…

"Certamente. Anche perché se

è vero che la lista ’Futura’ ha vinto, il divario tra le due liste è stato molto risicato. E da un voto equilibrato, non poteva che uscire un consiglio equilibrato. Peraltro il dottor Falcinelli ha maturato una grande esperienza in questi anni di mandato".

Quali sono le caratteristiche del nuovo Consiglio?

"Le riassumerei in tre punti: innanzitutto un forte ricambio generazionale e un raggiunto equilibrio di genere che si esprime nella quasi perfetta parità uomo/donna tra i consiglieri. Poi c’è una netta prevalenza del mondo ospedaliero. Un dato che però non significa che trascureremo gli altri ambiti medici".

Quindi attenzione anche ai medici del territorio e della sanità privata?

"Assolutamente sì. Il tema della cura della persona è trasversale e l’Ordine deve rappresentare tutte le componenti della sanità".

Un Ordine che però non deve diventare il sindacato dei medici…

"E infatti non lo sarà perché non è e non può essere nei nostri obiettivi. Noi ci concentreremo sul ruolo dei medici nella società nelle loro varie declinazioni: in ospedale, sul territorio, nella sanità privata e nella libera professione. Vogliamo rappresentare tutto l’universo medico e difendere e riaffermare il ruolo centrale del medico nella relazione di cura con il paziente".

Un ruolo oggi messo in discussione, anche con attacchi fisici ai medici. Come se ne esce? "Riaffermando la nostra attenzione al paziente. Naturalmente, spetta alle forze dell’Ordine contrastare questa insopportabile ondata di violenza che porta quasi quotidianamente ad aggressioni ai medici, specie a quelli in prima linea in ospedale. I colleghi si devono sentire affiancati dall’Ordine che solleciterà tutti gli interventi a livello istituzionale. Ma tutto questo è la dimostrazione che occorre ricostruire la fiducia tra medico e paziente".

Giorgio Costa