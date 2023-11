Saint Cecilia, serata rock al Piccadilly

Rock a tutto spiano questa sera alle 21 al Piccadilly (via Cavour 11, a Faenza), con i Saint Cecilia (in collaborazione con Flatmind). La super rock band faentina proporrà cover e nuove versioni dei Foo Fighters e altre band.

Sabato 25 novembre, alle 21, in occasione della Giornata contro la Violenza sulle Donne appuntamento con il Duo Chiari con Mariasole e Leonardo Chiari, la presentazione di Batte Botte, canzone vincitrice del Premio Dino Campana 2023 e altre cantautrici in apertura. Apriranno le artiste GLora Galassi e Laura Gismondi in arte Leplastique.

Le cantautrici, interpreti ed artiste che si volessero esibire il 25 novembre al Piccadilly di Faenza possono scrivere a segreteria@materialimusicali.it per proporsi con la propria bio, contatti e link alle canzoni.