Saint Patrick’s day, il patrono dell’Irlanda. Domenica festa a San Patrizio

Domenica 17 marzo è festa grande nell’isola d’Irlanda e per gli emigrati irlandesi in ogni parte del mondo: in questo giorno si celebra infatti il Saint Patrick’s Day, la più importante manifestazione dell’anno e nella quale la nazione si tinge di verde per onorare il suo patrono nazionale, San Patrizio . Il verde, infatti, ha un significato particolare per il popolo irlandese perché viene associato al colore dei campi dell’isola irlandese, con il trifoglio portafortuna e l’arpa celtica che ne rappresentano i simboli più identificativi. Anche in Italia, nel giorno di S Patrizio, vengono illuminati alcuni dei monumenti nazionali. Ed è proprio in terra romagnola che incredibilmente si trova l’unica località italiana che porta come toponimo il nome del santo irlandese: si tratta della piccola località San Patrizio, un luogo dove nel medioevo transitavano pellegrini britannici e irlandesi diretti a Roma. E sono recenti lavori di ristrutturazione dell’attuale edificio religioso, e con il conseguente ritrovamento dei resti di una antica pieve medievale, a spiegare il motivo per cui questo piccolo borgo romagnolo porta questo toponimo unico in tutta la nostra penisola. Un ricorrenza religiosa, quella della parrocchia sampatriziese affidata al parroco don Angelo Vistoli, che era particolarmente in auge durante la civiltà contadina, ma che causa un pesante declassamento sociale trova ora riferimento nella solo vita religiosa. In occasione dei festeggiamenti al patrono San Patrizio anche la chiesa verrà illuminata di verde. Ecco allora la festa parrocchiale ormai pronta per domenica 17 marzo. La giornata si aprirà alle 11,15 con un una santa messa; farà seguito alle 12,30 un pranzo comunitario a cura del gruppo alpini di Conselice e di alcuni volontari. Ad annunciare l’avvio della giornata di festa del santo patrono sarà naturalmente il suono a festa delle campane , pronte a diffondersi per le strade e la campagna di questo piccola e unica località italiana con il toponimo dedicato ad uno di santi cristiani più popolari nel mondo e sopra tutto amato dagli irlandesi. Renzo Rossi