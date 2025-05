Sala delle donne, il primo incontro è con imprenditrici

Il Gruppo Terziario Donna Confcommercio della provincia di Ravenna organizza per oggi alle 18, presso il Mercato Coperto di Ravenna, l’iniziativa “La Sala delle Donne incontra”. L’iniziativa segue di qualche settimana l’inaugurazione della mostra ‘Sala delle Donne’, avvenuta in febbraio e visitabile presso il Tribunale di Ravenna, che è nata con l’intento di valorizzare e dare voce a figure femminili che, nel corso del tempo, si sono distinte per il proprio impegno professionale, culturale e sociale, contribuendo a promuovere il ruolo delle donne nel mondo del lavoro e nella società.

Quella di oggi è il naturale proseguimento della Sala delle Donne. Per questo primo incontro, saranno presenti Fiorella Guerrini (imprenditrice, fondatrice del Comitato Imprenditoria Femminile in Camera di Commercio e già Presidente per dieci anni del Gruppo Terziario Donna) e Cristina Rocca (stilista ravennate di riconosciuto talento). A coordinare gli interventi sarà Aida Morelli, Presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio della provincia di Ravenna e VicePresidente di Confcommercio Ravenna.