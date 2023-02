Sala gremita per l’incontro con l’attore Sergio Castellitto

Erano in tanti venerdì pomeriggio al Ridotto del Masini per l’incontro col celebre attore Sergio Castellitto, in città nei giorni scorsi in occasione dello spettacolo ’Zorro’, che lo vede nei panni del protagonista. L’evento rientra nel percorso che vede protagonisti tutti gli interpreti degli spettacoli di prosa del Masini raccontare al pubblico aneddoti, curiosità e dietro le quinte degli spettacoli in scena. Il dialogo tra Sergio Castellitto e lo scrittore Paolo Gambi ha portato l’attore ad aprirsi, raccontando episodi della sua esperienza nel teatro, nel cinema e nella televisione. Un dialogo che si è fatto anche più personale quando l’attore ha svelato il legame tra le sue radici sannite e le scelte dei suoi personaggi.