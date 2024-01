"Sala slot in via Granarolo, vicina a luoghi sensibili"

Non si placa la polemica sulla nuova sala slot pronta a sorgere in via Granarolo: da una parte si punta il dito contro il mancato tempismo nel creare nelle vicinanze due luoghi sensibili – una chiesetta riaperta ad hoc e l’intitolazione di un’area verde a Tonito Emiliani – rivelatisi poi ininfluenti, dall’altra ci si domanda se davvero sussistano i 500 metri di distanza dagli spazi d’aggregazione delle vicinanze. "Perché, stante il fatto che i giovanissimi che giocano a calcio – domanda il consigliere comunale di Italia Viva, Alessio Grillini – come dichiarato dalla stessa squadra, si allenano al civico di fronte alla sala, viene invece preso in oggetto per la misurazione l’ingresso posteriore di via Ravegnana? Il parere preventivo del Comune è solo un atto che porta al permesso di costruire; non esiste formalmente, a quanto ho appreso studiando il tema, fino al permesso, alcuna attività. Nel mentre in questo caso la situazione è cambiata, con nuovi luoghi sensibili mappati, ma in controtendenza, parrebbe, con quella che è la giurisprudenza dettata dal Tar in base alla legge regionale, il Comune considera per esistente un’attività in divenire. Fino ad oggi, in casi precedenti, solo una volta concesso il permesso di costruire veniva, come da normativa, conteggiato il periodo di dieci anni per ammortizzare l’investimento. Tutte domande a cui il Comune dovrà rispondere".

Sul tema interviene anche la capogruppo della Lega Roberta Conti, evidenziando quello che ritiene un alto livello di improvvisazione nella creazione di nuovi luoghi sensibili: "Ci sorprende come sia stata completamente superata, senza motivi a noi conosciuti, la delibera votata il 28 dicembre dall’Unione della Romagna Faentina e approvata all’unanimità. In quell’occasione fu allargata l’area dei luoghi sensibili, facendo così ricadere la sede della nuova sala slot interamente all’interno dell’area popolata da luoghi sensibili. La nostra idea di aggregazione è quella costruita sui rapporti personali, non su strumenti che possono indurre a patologie gravi come la ludopatia. È fuori luogo una sala giochi in quell’area di via Granarolo. Chiederemo ulteriori chiarimenti in consiglio comunale – conclude Roberta Conti –, ma siamo certi che la sicurezza del territorio ne risentirà".

Filippo Donati