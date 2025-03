"Salari e garanzie contrattuali". I temi caldi per la Uilfpl

È una lista di 140 candidati quella presentata dalla Uifpl di Ravenna, Rimini, Cesena, Forlì per le prossime elezioni della rappresentanza sindacale unitaria, che si terranno il 14, 15 e 16 aprile all’interno dell’Ausl Romagna.

"Una lista che rappresenta trasversalmente l’intero panorama professionale – scrive la sigla in una nota –, tra ruoli sanitari, tecnici, amministrativi e sociali e che rispecchia in pieno il lavoro multiprofessionale del settore sanitario. Dopo la vittoria nella scorsa tornata elettorale del 2022, la Uilfpl vuole dare un ulteriore contributo attraverso la partecipazione dei professionisti e degli operatori che ogni giorno, tra numerose difficoltà, sono a servizio dei cittadini. Attraverso loro, la Uilfpl vuole costruire un nuovo percorso di rivendicazioni che tiene conto delle esigenze e delle richieste di migliaia di colleghi quotidianamente in prima linea a garanzia dei servizi pubblici essenziali".

Tra i punti che il sindacato ritiene fondamentali ci sono l’adeguamento degli stipendi all’inflazione, garanzie e tutele: "Le sfide per il futuro sono molteplici: la necessità di recuperare il potere di acquisto dei salari, eroso da un inflazione record arrivata a superare il 17% – scrive la sigla –, attraverso un adeguato rinnovo del contratto collettivo nazionale che ci vede come Uilfpl lottare per una sottoscrizione giusta e davvero valorizzante; adeguamento degli organici e garanzia della copertura delle assenze improvvise; garanzia degli istituti contrattuali come ferie, permessi e riposi; cumulabilità del buono pasto; sviluppo del welfare aziendale; crescita e sviluppo professionale; riduzione dei carichi di lavoro, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e potenziamento dei differenziali economici (Dep)".