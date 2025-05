"Salario minimo comunale e una legge sugli appalti"

’Basta precariato e stop allo sfruttamento stagionale. Per un salario minimo e diritti negli appalti!’. Questo il tema dell’incontro in programma oggi alle 18 nella sala Terza Circoscrizione in via Aquileia 13. Interverranno Gianfranco Santini, portavoce Potere al Popolo e candidato consigliere lista Potere al Popolo; Luca Ronconi Osa e candidato Potere al Popolo; Federico Serra Delegato sindacale lavoratrici e lavoratori precari. A concludere sarà la candidata sindaca Marisa lannucci.

"Per i giovani nessun futuro e prospettiva, anzi si chiede loro di accettare supinamente qualunque salario e orario senza discutere, con anche gli stage di alternanza scuola-lavoro per gli studenti, parte di questo progetto. Ci battiamo per l’introduzione di un salario minimo comunale di almeno 10 euro orari per i servizi comunali; una legge sugli appalti della pubblica amministrazione che si emancipi dalla logica del massimo ribasso e tuteli invece salari, diritti e sicurezza e la reinternalizzazione dei servizi pubblici in appalto".

Iannucci nei giorni scorsi ha evidenziato altre criticità, come il disavanzo dell’Ausl, la collocazione dell’ospedale al 92° posto su 128 strutture, "i costi del nuovo palazzo dello sport, passati da 15 a 24 milioni e la gestione della piscina comunale, affidata da privati, escludendo enti di promozione sportiva e associazioni sportive locali". Si chiede Iannucci: "È tutto normale? Per noi no".