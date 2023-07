Saldi al via. Ogni famiglia spenderà 200 euro

Da oggi fare acquisti sarà più conveniente grazie all’inizio dei saldi estivi. Rispetto agli anni passati, per evitare un’inutile concorrenza tra territori, i saldi partiranno nella stessa data in tutta Italia a eccezione della provincia autonoma di Bolzano. "La scelta del giovedì è certamente strana – tiene però precisare Mauro Tagiuri, presidente di Confesercenti Ravenna –, considerando che molti negozi praticano la chiusura pomeridiana proprio in questo giorno. A ogni modo, speriamo che per i consumatori sia l’occasione di fare qualche buon affare e per i negozianti di migliorare l’andamento di mercato. Il brutto tempo di maggio, con le due alluvioni in sequenza, ha certamente frenato gli acquisti estivi che, di fatto, sono iniziati solamente in giugno. Quest’anno, quindi, la clientela avrà un vantaggio in più: un buon assortimento di merce, arrivata da poco e frutto delle ultime tendenze della moda". Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio Ravenna, quest’anno, ogni famiglia spenderà in media 213 euro, ossia circa 95 euro a testa. Particolarmente ambiti saranno capi di abbigliamento e scarpe, per rinnovare il guardaroba estivo con nuovi modelli e colori, seguendo le ultime tendenze. Dal comparto, è attesa una crescita delle vendite di circa il 5% rispetto al 2022. Tra le novità di quest’anno, da segnalare l’applicazione dal 1° luglio del nuovo ‘Codice del consumo’ che modifica le norme su sconti, promozioni, liquidazioni e saldi e introduce, per la prima volta, una regolamentazione delle vendite online.

Confcommercio Ravenna, come di consueto, ha redatto una ‘Guida consapevole agli acquisti’, con una serie di utili consigli sui saldi all’insegna della sicurezza e della trasparenza. Il primo punto riguarda i cambi. La possibilità di cambiare il capo dopo l’acquisto è in genere lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Per quanto riguarda la prova dei capi, non c’è obbligo, il tutto è rimesso alla discrezionalità del negoziante. Vanno inoltre favoriti i pagamenti cashless, quindi con carte di credito che devono essere accettate da parte del negoziante. I capi proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. I negozianti sono tenuti a indicare il prezzo normale di vendita che è il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi, lo sconto e il prezzo finale.

Roberta Bezzi