"Saldi col sorriso, pure per accessori e pelle"

L’andamento dei saldi invernali soddisfa gli esercenti. Ovviamente non tutti allo stesso modo ma mediamente il riscontro è positivo. Il dato emerge dalle interviste effettuate dalle due associazioni di categoria rappresentative del mondo del commercio, Ascom Confcommercio e Confesercenti. "In questo periodo di saldi invernali abbiamo riscontrato un andamento in linea generale apprezzabile – sottolinea il direttore di Ascom Confcommercio Lugo, Luca Massacesi – seppur con differenze fra merceologie e localizzazioni, con una conferma delle aspettative di inizio anno delle imprese. Si prevedeva infatti un leggero incremento dei consumatori, intenzionati a partecipare a un rito che per oltre l’80% degli italiani rappresenta un’occasione per fare buoni "affari" o per acquistare l’articolo oggetto del desiderio che altrimenti non avrebbero potuto permettersi".

Le scelte, in base al campione di attività selezionate nell’area lughese, premiano in particolare l’acquisto di accessori. "Se generalmente sono i capi di abbigliamento e le calzature a confermarsi in cima alle preferenze degli acquirenti – continua Massacesi – sembra registrarsi una dinamica positiva anche rispetto ad accessori e pelletteria. Nello specifico delle attività per le quali opera la normativa sui saldi, le evidenze a livello locale confermano i dati dei monitoraggi appena effettuati da Federazione Moda Italia-Confcommercio sulle vendite nei primi quindici giorni di gennaio, con un apprezzabile incremento delle vendite nei negozi di moda. Quasi due terzi delle imprese interpellate hanno riscontrato un aumento delle vendite o vendite stabili. Per differenza, circa un terzo dichiara un andamento meno favorevole rispetto allo scorso anno. La tendenza all’acquisto dei consumatori nei negozi di moda, tessile, abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria in questo periodo dei saldi pare dunque di un qualche conforto – conclude - se confrontato con la propensione registrata un anno fa, tanto più considerando la difficoltà delle famiglie legata al caro carburanti e bollette".

Di parere simile è Confesercenti Lugo. "I saldi stanno procedendo piuttosto bene – conferma il presidente, Bruno Checcoli – anche se spesso chi compra ora è chi non ha comprato prima. Per cui esiste la necessità di considerare anche questi aspetti e di aprire una seria riflessione sui saldi e soprattutto sull’opportunità del periodo in cui vengono fatti partire. Il mio auspicio personale è che siano cancellati. Come categoria invece, vorremmo che seguissero di più l’andamento meteorologico. Farli partire dal 5 gennaio, quando il vero freddo si avverte il mese successivo in pieno periodo di saldi, sta diventando davvero troppo presto anche perché in questo modo gli acquisti, nelle settimane precedenti, vengono scoraggiati. Ovviamente – sottolinea – si tratta di una critica in positivo per stimolare la riflessione". I dati rilevati dall’associazione sono forniti dal centro studi di Confesercenti Cesena, con la quale la realtà di Ravenna si è fusa. "Il lughese è tendenzialmente allineato agli andamenti rilevati dall’analisi più ampia – precisa Checcoli. "La soddisfazione maggiore appartiene al settore dell’abbigliamento, il più colpito durante il periodo Covid che ora si sta risollevando".

Monia Savioli