Saldi, domani si parte con buone aspettative

Vendite stabili o in aumento per sette commercianti su dieci, con uno scontrino che andrà dai 30 agli 80 euro. Le vendite natalizie sono state stabili, mentre quelle di tutto il 2022 hanno sono state ’in calo o in forte calo’ per quasi un esercente su due (47%). Questi i risultati principali del sondaggio effettuato dall’Ufficio Studi di Confcommercio Ravenna tra gli associati del centro e della periferia in vista dell’avvio dei saldi, da domani fino al 5 marzo. L’obiettivo era quello di conosce le aspettative sulle vendite dei saldi invernali, quali prodotti saranno più venduti e quanto spenderanno le famiglie. È certamente indicativo che alla domanda ’Cosa si aspetta quest’anno dalle vendite nel periodo dei saldi’ il 69,3% degli operatori abbia risposto che ’le vendite saranno stabili o in aumento’ . In particolare, per il 46,2% i risultati saranno stabili, con un 23,1% più ottimista che si attende vendite in aumento (+8 percentuali rispetto al 2022). Alla domanda ‘Quanto pensa spenderanno mediamente le famiglie?’, lo scontrino medio per il 46% degli intervistati si attesterà dai 30 agli 80 euro e per il 15,4% dagli 80 ai 120. Il 46% degli intervistati pensa che quelli più venduti saranni ’beni utili’ (erano il 63% nel 2022), con un buon risultato (30%) per i prodotti di marcia-fascia alta.

Il Natale 2022 ha avuto risultati migliori rispetto a quello dell’anno precedente. Sostanzialmente in linea con lo scorso anno il numero dei commercianti che hanno dichiarato vendite buone, soddisfacenti o stabili pari al 66,3% (contro il 68,7%del 2021); stabili per il 34,9%. ‘Come sono andate le vendite in tutto il 2022?’ era l’ultima domanda: per il 18,4% dei commercianti le vendite sono state stabili, per il 18% soddisfacenti, per il 16,7% molto buone. In calo per il 38,6% degli operatori e in forte calo per l’8,3%. "Poco più di due terzi delle risposte dei commercianti ci dicono che le aspettative dalle vendite dei saldi sono per la stabilità o di leggero aumento: se guardiamo alla serie storica notiamo che ogni anno diminuisce il numero di coloro che si aspetta vendite stabili o in aumento. Nel 2019, l’86% dei commercianti aveva aspettative positive, ora il 69% – dice Mauro Mambelli, presidente Confcommercio Ravenna –. Rispetto al precedente sondaggio, notiamo che le vendite natalizie sono state in linea con lo scorso anno; da sottolineare, invece, che le vendite in tutto il 2022 hanno segnato una contrazione. Anche per quest’anno Confcommercio ha promosso l’iniziativa ‘Compro sottocasa perché mi sento a casa’, un invito a scegliere i negozi sottocasa per gli acquisti, perché nei negozi di prossimità c’è fiducia, relazione e servizio".

Mauro Tagiuri, presidente di Confesercenti, analizza così il momento: "Le difficoltà di questo autunnoinverno sono state molte, a partire dai costi energetici, ma guardiamo all’avvio dei saldi come ad un’opportunità di fare buoni affari e offrire esperienze di acquisto di qualità. I negozi sono ben riforniti e gli sconti incoraggiano la clientela ad uscire di casa e a fare acquisti nei negozi cittadini: sosteniamo l’economia del nostro territorio, facciamo shopping a km zero per rilanciare il commercio di prossimità.”