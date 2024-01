Saldi invernali, avvio tiepido: "Ma negozianti soddisfatti"

Avvio dei saldi tiepido per il commercio della Bassa Romagna. L’indagine effettuata dalla Confesercenti, a una settimana dall’avvio degli sconti invernali rivela, per il settore moda, "un moderato andamento delle vendite". Questo nonostante il maltempo che, in teoria, poteva facilitare la permanenza nei negozi. L’indagine, effettuata su un campione di imprese del settore, riporta che mentre per il 15% delle attività, le vendite si sono mantenute al livello dello scorso anno e per il 23% sono aumentate, nel 62% dei casi si è invece registrato un rallentamento. Oltre la metà degli esercenti, pari al 63,3% del totale, ha applicato uno sconto di circa il 30% ed ha incassato mediamente 89,92 euro a scontrino. Per l’8% degli intervistati si tratta di una cifra in aumento, dato condiviso dal 68% delle imprese, mentre per il 23% si traduce in incassi inferiori. "Nel complesso però – spiega l’associazione di categoria – oltre la metà, pari al 54 % delle imprese si dichiara soddisfatta dell’avvio dei saldi invernali" che rappresentano, per la maggior parte degli intervistati, oltre il 20% del fatturato complessivo. Il periodo degli sconti è stato anticipato da un discreto andamento delle vendite natalizie che ha soddisfatto l’80% delle imprese nonostante la concorrenza dell’online e del prolungarsi delle offerte legate al ‘black friday’ estese praticamente a tutto il mese di novembre. "I saldi sono un momento fondamentale per la tenuta del commercio tradizionale, perché consentono alle imprese di smaltire la merce in magazzino fornendo la liquidità necessaria per far fronte ai sempre pressanti costi aziendali e – sottolinea Giancarlo Melandri, direttore di Confesercenti Lugo – anche, di svolgere quel ruolo di consulenza e di garanzia che consente ai consumatori acquisti sicuri. Per i consumatori, i saldi sono anche l’occasione per acquistare in negozi ben assortiti prodotti di qualità a prezzi molto convenienti".

Ascom Confcommercio conferma il quadro tratteggiato da Confesercenti, senza nascondere una certa fiducia nel possibile recupero affidato allo scorrere delle settimane. "Le conseguenze dell’alluvione hanno pesato molto sul commercio locale – evidenzia Luca Massacesi, direttore di Ascom Confcommercio di Lugo –. Nel post alluvione si è verificata sul territorio una significativa frenata degli acquisti. L’attenzione e le risorse dei consumatori sono state distolte dall’emergenza ancora in atto. Tanti acquisti sono stati rimandati al periodo dei saldi, ma il livello fino ad ora raggiunto non arriva a quello dello scorso anno con una flessione inferiore al 10%. L’attenzione della clientela è focalizzata in particolare sul prezzo che rappresenta un motivo per accelerare o frenare la corsa agli acquisti. Ci aspettiamo però un recupero".

Monia Savioli