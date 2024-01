Saldi, oggi si comincia. Ottime aspettative: "Scontrino medio tra i 30 e gli 80 euro"

Stabilità, ma anche un certo aumento. Queste, secondo il sondaggio effettuato dall’Ufficio studi di Confcommercio Ravenna, le aspettative dei commercianti ravennati per i saldi invernali che partono oggi. Le attività interpellate, del centro storico e della periferia, si aspettano uno scontrino medio tra i 30 e gli 80 euro, come lo scorso anno, e la clientela manterrà un’attenzione costante sull’acquisto di beni utili. Per l’86,4% degli operatori le vendite saranno stabili o in aumento, rispetto allo scorso anno oltre 17 punti in più, contro il 13,6% per i quali si verificherà una diminuzione. In particolare il 63,7% si attende vendite stabili e il 22,7% in aumento. Tornando allo scontrino medio, per il 50,2% si attesterà dai 30 agli 80 euro e per il 13,5% dagli 80 ai 120. Per il 22,6% supererà i 120 euro (quasi stabili rispetto al 2023), mentre per il 9,1% i clienti spenderanno dai 15 ai 30 euro. Il 4,6% si aspetta scontrini inferiori ai 15 euro.

Riguardo poi alla tipologia di prodotti che saranno venduti, per il 49,2% le vendite riguarderanno beni utili, in deciso aumento i prodotti di marca e di fascia alta (36,4%), in calo quelli economici e non di marca che si attestano al 10,0%.

Positivo anche il bilancio delle vendite natalizie che anzi traccia un quadro decisamente migliore rispetto al sondaggio dello scorso anno. Secondo i commercianti infatti le vendite sono state buone, soddisfacenti o stabili per il 77,7% (contro il 66,3% del 2022), nel dettaglio stabili per il 33,5% e soddisfacenti per il 31,0%, molto bene per il 13,2%. Il 22,3% ha dichiarato un calo delle vendite e nessuno ha dichiarato un forte calo.

Riguardo poi alle vendite dell’intero 2023 secondo il 64,3% degli intervistati sono state stabili, soddisfacenti e molto buone, in calo invece per il 35,7%. Osservando i dati nel dettaglio secondo il il 28,4% le vendite sono state stabili, per il 27,3% soddisfacenti, per l’8,6% molto buone. In calo per il 35,7%. Nessuno ha dichiarato un forte calo.

"Sono in numero maggiore quest’anno – osserva Mauro Mambelli, presidente Confcommercio Ravenna – i commercianti che si attendono stabilità o aumento delle vendite. Oltre l’86% ha aspettative positive dalle vendite dei saldi invernali. In forte calo coloro che si aspettano una diminuzione delle vendite (si ritorna ai livelli del 2019, ante Covid), così come la percentuale di vendite stabili che si riporta sui livelli di cinque anni fa. Bene le vendite natalizie per il 77,7% dei commercianti, in aumento rispetto allo scorso anno; sulle vendite di tutto il 2023, notiamo più stabilità: infatti se sommiamo coloro che hanno espresso un giudizio positivo la percentuale è pari al 64,3%".