’Sale Pizza’, mix di bar e pizzeria

’ Sale Pizza’ è il nuovo bar pizzeria che, da giovedì 23 maggio, ha aperto i battenti a Castiglione di Ravenna, al civico 22 di via Zattoni. Alex Di Giorgio e la moglie Simona sono i titolari. L’idea di avviare questa nuova attività a conduzione famigliare è maturata nell’ultimo anno, quando Alex – cuoco e pizzaiolo – nello scorso mese di marzo, dopo 7 anni di attività, ha deciso di chiudere la pizzeria da asporto in località Caserma, per tornare nella ‘sua’ Castiglione di Ravenna e cogliere l’occasione di riaprire i battenti dell’ex Circolo Arci, chiuso da parecchi mesi.

"L’idea – hanno spiegato Alex Di Giorgio e la moglie Simona – era quella di ampliare l’offerta, proponendo il servizio di bar e di pizzeria con consumazione sul posto". Il nome ’Sale Pizza’ in realtà c’entra poco col condimento e l’insaporitore. Si tratta infatti di un acronimo che riprende le iniziali dei nomi dei titolari Simona e Alex, e dei figli Liam ed Evan. "I primi riscontri – hanno aggiunto Simona e Alex – sono positivi, i clienti hanno risposto molto bene, mostrando di apprezzare. Siamo stati accolti molto calorosamente, sia dai castiglionesi, sia dai forestieri. Giovedì 23 maggio, giorno dell’inaugurazione, abbiamo incontrato tantissime persone. Poi, il lavoro è andato molto bene anche nei giorni successivi". ’Sale Pizza’, con locali rinnovati e ristrutturati da cima a fondo, si sviluppa su una superficie di 140 metri quadrati. Al proprio interno trovano spazio la sala da bar dove, la mattina, a partire dalle 6.30, vengono servite le colazioni; e la pizzeria – dalle 17.30 alle 22 – con la possibilità di allestire fino a 60 coperti, qualcuno dei quali anche all’esterno dove, in prospettiva, l’intenzione è quella di creare uno spazio adeguato.

Gli addetti sono sei. Il titolare Alex Di Giorgio è il pizzaioli, che si avvale dell’aiuto di Gianluca; Simona e Mascia sono le bariste; Martina è il jolly, mentre Dennis si occupa delle consegne a domicilio. Il menù è vario e completo. Oltre a pizze bianche e a schiacciatine, propone le pizze classiche: margherita, marinara, romana, Napoli, cipolla, prosciutto cotto, funghi freschi, diavola, wurstel, salsiccia, carciofi, funghi trifolati, prosciutto & funghi, tonno & cipolla, 4 stagioni, capricciosa, crudo o speck, porcini e pomodoro, bufala, parmigiana, ortolana, verdure grigliate, americana, mediterranea, calzone, calzone farcito, radicchio & pancetta. Ecco invece le pizze speciali: alpina (taleggio, porcini e speack), boscaiola (funghi trifolati, salsiccia, grana e olio tartufato), contadina (salame piccante, porcini, rucola e grana), estiva (bresaola, funghi freschi, rucola e grana tutto fuori cottura), Evan (cotto, funghi trifolati, brie e grana), frutti di mare, furmi (bufala, salsiccia e salame piccante), gitano (salame piccante, asparagi e pomodori secchi), gnappo (porcini, cipolla, pomodorini e rucola), Cas-cion (radicchio rosso, pancetta, gorgonzola, rucola e grana).

Non è finita qui, perché tra le speciali ci sono Liam (salsiccia, gorgonzola, funghi freschi, rucola), messicana, mollic (salame piccante, gorgonzola, funghi trifolati, salsiccia), romagnola (squacquerone, salsiccia rucola), Simo (bufala, crudo porcini), tirolese (speck, scamorza e porcini), tris di funghi, crudaiola (verdure miste crude), gasss (pancetta, salame piccante, gorgonzola, porcini, salsiccia, grana), SalePizza (brie, funghi freschi, crudo) e Genoveffa (speck, taleggio, patate al forno).