Sale per studenti nella nuova stazione a Ravenna: taglio del nastro tra un mese

Ravenna, 29 settembre 2025 – Una stazione ferroviaria sempre più inserita nel tessuto urbano con spazi espositivi (sulla storia della città raccontata anche con reperti emersi durante i lavori) e, in prospettiva, sale studio per studenti e una nuova ciclostazione sul lato sinistro dell’edificio. Si avvicina la fine dei lavori e anche il tema degli ascensori sta per avere soluzione, come fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fsi). Le opere erano iniziate a fine novembre 2022 e avrebbero dovuto concludersi in un anno e mezzo con una spesa di 7 milioni. I tempi si sono dilatati, così come anche le somme spese che sono di fatto raddoppiate per effetto di un mix tra nuove lavorazioni non previste in ragione della falda freatica e costi lievitati nel comparto delle infrastrutture.

Siamo a fine 2025 e, a questo punto, l’inaugurazione potrebbe avvenire tra fine ottobre e novembre. L’ultimo tassello che deve andare a posto è quello degli ascensori. E se quelli ai binari 2 e 3 sono terminati e in fase di collaudo, per l’ascensore al binario 1 si sta ultimando l’installazione. Entro ottobre comunque tutti e tre gli ascensori saranno funzionanti. Da quel momento ogni giorno è buono per l’inaugurazione di un’opera che è partita dal rialzo, già concluso, dei marciapiedi da 25 a 55 centimetri per rispettare gli standard di sicurezza europei. La riqualificazione del fabbricato viaggiatori ha visto la realizzazione di interventi di impermeabilizzazione delle coperture, la pulizia delle facciate in mattoni a vista, la realizzazione di percorsi tattili per ipovedenti, una nuova sala d’attesa, la ristrutturazione dei servizi igienici, nuovi sistemi di illuminazione a led e l’upgrading degli impianti di informazione visiva e sonora. A proposito di fabbricato viaggiatori, la nuova ciclostazione sarà, entrando, sul lato sinistro e vi è stata una manifestazione di interesse pare da parte della coop San Vitale, che ora gestisce il manufatto staccato sulla destra, e sono in corso attività propedeutiche al contratto.

Una delle novità che accoglierà i viaggiatori saranno delle teche, posizionate sopra i cartelli elettronici degli orari dei treni, con reperti archeologici che raccontano la storia della città, per la collocazione dei quali sono in corso contatti tra Rfi e la Soprintendenza. Questo in continuità con le teche già visibili nel sottopasso. Ma la novità più interessante potrebbe essere quella di sale studio al primo piano. Si tratta di un progetto in mano al Comune, e del quale non sono ancora noti i particolari, ma che rappresenterebbe un’importante soluzione che agevola sia nella fase di attesa dei treni ma potrebbe essere utile anche in vista della realizzazione dello studentato di via Carducci per il quale è in corso la ristrutturazione del fabbricato che dovrebbe essere pronto nel 2027.

I collegamenti verticali con il piano terra sono stati ripensati per essere totalmente a vista e posizionati nell’atrio di stazione. Saranno realizzati una scala e un ascensore e l’integrazione del primo piano nella spazialità dell’atrio avverrà con la creazione di ampie vetrate in sostituzione delle pareti.