Sale sul cofano dell’auto della Polizia locale mentre gli agenti soccorrono due minorenni ubriache

Milano Marittima (Ravenna), 6 luglio 2025 – Dopo l’episodio choc del giovane che nella serata del 20 giugno scorso ha sfondato il finestrino di una Volante per poi fuggire, approfittando dell’assenza degli agenti impegnati in un servizio a Marina di Ravenna, nella nottata di ieri, sabato 5 luglio, a Milano Marittima si è verificato un altro gesto di sfida nei confronti di chi è impegnato a gestire l’ordine a tutela della sicurezza di tutti. In particolare, intorno alle 2.30 di ieri un giovane è salito sul cofano dell’auto della Polizia locale di Ravenna, impegnati a Milano Marittima nell’ambito della collaborazione con il Comune di Cervia per la stagione estiva.

Gli agenti della Locale erano in servizio presso la rotonda 1° Maggio di Milano Marittima quando sono dovuti intervenire nel vicino viale Gramsci per soccorrere due minorenni, di 14 e 17 anni, ubriache (diversi giovani sono stati sottoposti all’alcoltest nell’ultimo weekend). Le operazioni, che hanno visto l’intervento dei sanitari del 118 e dei genitori delle due ragazze, hanno comportato l’allontanamento dei vigili dall’auto di servizio.

In assenza degli agenti, un giovane, in corso di identificazione grazie alle immagini degli impianti di video-sorveglianza, ha pensato di salire in piedi sul cofano dell’auto di servizio. Sebbene non abbia procurato danni, una volta identificato sarà proposto per l’applicazione della misura di prevenzione personale del divieto di ritorno nel Comune di Cervia per tre anni.