"Sale, tre anni per tornare ai livelli pre-alluvione"

Giornata di festa al Parco della Salina: il cumulo di sale di Cervia è tornato a splendere nell’aia. La prima fase di recupero, dopo il dramma dell’alluvione del 2023, ha permesso di buttarsi alle spalle la fase peggiore. A fare il quadro è stato il presidente del Parco della Salina, Giuseppe Pomicetti che ha spiegato "Abbiamo sistemato tutta la parte produttiva per fare il sale. Ora, manca la parte per il trasporto del sale dall’aia fino al confezionamento. Per questo importante momento desidero però fare dei ringraziamenti. Grazie intanto ai dipendenti, perché non si sono mai fermati e ci hanno dato la forza per andare avanti. Al Prefetto e all’amministrazione comunale perché non ci hanno fatto mai sentire soli. Grazie a tutti coloro che ci hanno fatto le donazioni e alla struttura commissariale per i soldi messi a disposizione. Una battaglia che però non è ancora finita. I nostri salinari hanno fatto un lavoro eccezionale, perché fare una raccolta con le difficoltà di quest’anno non era scontato. Non so se esistono i miracoli, ma se esistono noi abbiamo fatto qualcosa di più di un miracolo. Abbiamo dato continuità alla storia della città del sale. Abbiamo fatto più del nostro dovere con amore e passione".

Ancora: "Abbiamo giornalmente persone che ci chiedono il sale. Abbiamo davanti un mercato ancora molto importante. Non siamo ancora in grado però di confezionarlo. Ma quando riusciremo a confezionarlo, con le richieste che ci sono oggi, in tre anni, potremmo riuscire a tornare ai livelli di prima". È poi intervenuto il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa: "Ringrazio intanto l’amministrazione comunale di Cervia perché il Comune, in questa ripartenza, ha avuto un ruolo fondamentale. Questo è un luogo simbolo dell’alluvione del 2023. In quel momento era un disastro. Adesso rivedo la montagna di sale che era andata via. Questo significa che siamo ripartiti. La struttura commissariale ha fatto il suo dovere, quei soldi non bastano però è cercheremo di ottenere anche le somme integrative che servono".

A concludere è poi intervenuto il vicesindaco Gianni Grandu: "Qui, oggi, c’è tutta la comunità che è stata vicina a questo dramma delle saline e alla raccolta di quest’anno si è arrivati con un lavoro sinergico delle istituzioni. Questo è stato un miracolo. Il primo step era raccogliere il sale. Adesso mancano le ulteriori risorse di un milione e duecentomila euro per il confezionamento e permettere a questo luogo identitario di tornare a rinascere". Intanto, nei giorni scorsi, il piazzale – che era andato completamente distrutto – è stato nuovamente asfaltato.

Ilaria Bedeschi