Salgado, primo contatto

Da oggi sarà visitabile, al Centro Giovani JYL di Massa Lombarda, la mostra bibliografica sul celebre fotografo brasiliano Sebastião Salgado: saranno esposti libri fotografici e cataloghi di Salgado collezionati dalla Biblioteca Venturini. L’esposizione resterà aperta fino al 30 marzo presso il Centro Giovani Jyl ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre il sabato dalle 10 alle 12. Per informazioni contattare il Centro Culturale Venturini al 0545-985812.

"In un’ottica che guardi al di là del nostro territorio – spiega il Comune di Massa Lombarda , Ravenna sta per accogliere una mostra di portata internazionale e ci piace pensare di poter offrire occasioni culturali che si innestino sullo stesso argomento in una linea di continuità".

Infatti al museo del Mar di Ravenna dal 22 marzo al 2 giugno ci sarà la mostra’ Exodus-Umanità in cammino’, divisa In quattro sezioni. La prima intitolata ’Migranti e profughi: l’istinto di sopravvivenza’, tratta in particolar modo le motivazioni che tristemente accomunano i profughi: la povertà e la violenza, il sogno di una vita migliore, la speranza.

La seconda sezione, ’La tragedia africana’: un continente alla deriva, si concentra sul trauma della sofferenza e disperazione di popoli profondamente segnati dalla povertà, dalla fame, dalla corruzione, dal dispotismo e dalla guerra. La terza sezione, ’L’America latina: esodo rurale, disordine urbano’, racconta una parte del mondo segnata dalla migrazione di decine di milioni di contadini, spinti dalla povertà, verso le aree urbane come Città del Messico e San Paolo.

La sezione ’Asia: il nuovo volto urbano del mondo’ si concentra sull’esodo di massa dalla povertà rurale alla creazione di megalopoli in cui i migranti vivono in condizioni precarie, pur credendo di aver fatto un passo verso una vita migliore.

Chiuderà la mostra una sala dedicata ai ritratti di bambini, rappresentativi di altre decine di milioni che si possono incontrare nelle baraccopoli, nei campi profughi e negli insediamenti rurali di America Latina, Africa, Asia ed Europa.