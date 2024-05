Salgado, ultimi tre giorni

Ultimi giorni per visitare la mostra Sebastião Salgado. Exodus – Umanità in cammino al Mar, in via di Roma, a Ravenna. Ultimi giorno che prevedono un programma ricco di aperture straordinarie e con eventi musicali curati dal Conservatorio Statale Giuseppe Verdi di Ravenna. Infatti fino al 2 giugno si possono ammirare gli scatti del grande fotografo brasiliano.

Oggi si potrà visitare la mostra dalle 9 alle 23; domani 9-20 e domenica 10-20. Oggi suonerà dalle 21.30 alle 22.30 il duo di saxofoni, eseguirà musiche di Leclair e Bach; domani alle 15,30, il Tuba ensemble del Conservatorio Statale G. Verdi di Ravenna: eseguirà musiche di Dvorak, Musorgskij, Haendel e Morricone; domenica alle 15.30 nelle sale del percorso espositivo, il Conservatorio Statale Giuseppe Verdi di Ravenna cura l’ultima parte della rassegna Exodus: echi dal mondo – Speranza in cui gli allievi eseguiranno un programma con musiche di Farkas, Telemann, Bellinati, Ponce, Villa Lobos e Paganini.

Le tariffe d’ingresso in mostra e al museo rimangono invariate: intero 10 euro, ridotto 8 €, studenti Accademia e Università 6 €, omaggio bambini fino ai 14 anni e tutte le categorie aventi diritto; prenotazione biglietti online: www.mar.ra.it; www.ravennantica.it; www.vivaticket.com.

Domani e domenica alle 16.30 sono programmate delle visite guidate per gli adulti (prenotazioni visite guidate: 0544 482477, prenotazionimaravennantica.org).