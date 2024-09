Salimbeni confermato portavoce di +Europa

Si è svolta sabato l’assemblea elettiva di +Europa “per una società aperta” di Ravenna. Sono stati confermati Nevio Salimbeni (a sinistra con Benedetto Della Vedova) come portavoce del gruppo e Sara Bianchi come tesoriera. L’assemblea ha anche votato il nuovo consiglio direttivo che sarà formato da Salimbeni, Bianchi e da Maria De Lorenzo. "Voglio ringraziare gli iscritti per la conferma a questo incarico – ha dichiarato Salimbeni – mi dedicherò soprattutto a far crescere il protagonismo dei tanti giovani che negli ultimi mesi hanno scelto di iscriversi. Siamo oltre il doppio di iscritti rispetto allo scorso congresso e per questo vogliamo offrire alla comunità ravennate un contributo radicale e riformista sui temi: equità generazionale, diritti e responsabilità, libera scelta degli individui, concorrenza e innovazione in economia, lotta al cambiamento climatico".