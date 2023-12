"Salina, 5 milioni di euro per riprendere la produzione in estate"

Come anticipato a inizio mese dal presidente della Regione Bonaccini, durante l’incontro del 5 gennaio al teatro ’Walter Chiari’, è stato ufficializzata la cifra stanziata dal Generale Figliuolo per la ricostruzione della Salina che è di quasi 5 milioni di euro. La somma rientra nel grande pacchetto di oltre 34 milioni di euro stanziata dall’ordinanza per provvedere al ripristino del patrimonio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e sociosanitarie di proprietà pubblica danneggiate dall’alluvione di maggio. La cifra stanziata è fedele a quella stimata per rimettere in sesto l’ecosistema andato completamente sommerso durante l’alluvione dello scorso maggio. Locali, macchinari, attrezzature, shop e cumuli di sale completamente attaccati dall’acqua. La Salina ha certamente fatto da cassa di espansione mettendo in salvo il centro della città ma ora ha bisogno di essere rimessa in sesto per poter andare a sale, come tutti auspicano, già il prossimo anno. Il sindaco Massimo Medri, che lo scorso gennaio aveva annunciano pubblicamente l’avvio delle procedure per la candidatura delle Saline di Cervia Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, ringrazia "la struttura commissariale, il Generale Francesco Paolo Figliuolo e il Presidente della Regione Stefano Bonaccini per i 4 milioni e 950 mila euro destinati alla Salina di Cervia, fortemente danneggiata a maggio scorso dall’alluvione. È un importante risultato ottenuto, che ci consente di portare avanti molti dei lavori necessari per rimettere in funzione la salina e riprendere, la prossima estate, la produzione del nostro pregiato sale. Non basteranno questi fondi per portare avanti tutti i progetti e terminare il recupero, ma già è un primo passo per tornare alla normalità". Un commento anche dal parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna "Per quanto riguarda le Saline di Cervia cito tra gli interventi più significativi il ripristino dei fabbricati dello stabilimento, comprensivo degli impianti elettrici e termo-idricosanitario, e il ripristino degli impianti e dei macchinari per il mantenimento dell’ecosistema e per la produzione del sale". Le Saline certamente si avvieranno a una ricostruzione ma c’è di più: diversi sono infatti i progetti che la riguardano per la quale sono stati sia intercettati fondi dal PNRR oltre a quelli che saranno finanziati tramite altre risorse e che renderanno questo momento unico per farle diventare un nuovo grande polo ad attrattiva turistica. Basti ricordare quello che sarà realizzato nel prossimo futuro: dagli interventi per il Centro visite Saline e l’Idrovora di via Bova, dove verrà realizzato il ‘Museo delle acque’, al progetto della ciclabile ‘Anello del sale’, che permetterà di percorrere in bicicletta il tragitto attorno alla salina stessa.

i.b.