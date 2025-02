Salina, ambiente estremo: per gioco

Al Musa - Museo del Sale di Cervia continua con successo “Giochiamo al museo!”, un’iniziativa pensata per le famiglie con bambini, che affianca alla visita esperienze pratiche e laboratori interattivi. Oggi, dalle 15 alle 17, si svolgerà il laboratorio “La salina un ambiente estremo” in collaborazione con la Cooperativa Atlantide. Si tratta di un laboratorio di approfondimento teorico e pratico che aiuta a comprendere come la salina rappresenti per il tipo di suolo, l’elevata salinità, la variabile presenza di acqua e l’accumulo di sostanza organica, un ambiente estremo per la vita. Tali condizioni sono tollerate da un numero limitato di specie vegetali, denominate alofile. Dopo una prima parte di introduzione per capire l’importanza dell’ecosistema salina e chi lo può abitare, la seconda parte dell’attività prevede l’osservazione delle piante che vivono in salina, dei loro diversi adattamenti e le strategie di sopravvivenza in un ambiente estremo come quello della Salina attraverso osservazioni macro e microscopiche. Saranno effettuati un primo turno alle 15 ed un secondo turno alle 16, in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti (massimo 30 persone per turno). Come prima domenica del mese, l’accesso la museo è gratuito.

Gli appuntamenti successivi di febbraio saranno: domenica 9, “Ad ognuno la sua vela“, Laboratori di pittura delle antiche vele al terzo, a cura di associazione culturale Circolo dei Pescatori La Pantofla; domenica 16, “Marionette fashion“, l’arte di creare con la fantasia a cura di Cooperativa Atlantide; infine, domenica 23, “Creare a colori“, laboratori di pittura su ceramica a cura di Elisa Grillini.