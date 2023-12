Salina Camillone, Intesa San Paolo e Fai stanziano 20mila euro

Arriva un finanziamento alla salina Camillone da Fai e Intesa San Paolo. Risultato frutto dell’approvazione del progetto presentato nell’ambito dei Luoghi del Cuore del Fai. Delle 55 candidature giunte da tutta Italia, la commissione preposta ha selezionato 23 progetti (solo 3 quelli in regione) in base ad alcuni parametri fra cui il numero dei voti “guadagnati” come ’luogo del Cuore’, qualità e potenziale impatto dei progetti , il carattere identitario dei luoghi, la valenza storico-artistica o ambientale. Il progetto presentato dal Gruppo Culturale Civiltà Salinara è risultato 7° in graduatoria e sarà finanziato da Fai e Intesa San Paolo per l’80% della spesa, per un importo di 19.200 euro. L’intervento alla Salina, mira alla sistemazione e riorganizzazione dell’area di accoglienza rendendola, dall’altra vuole integrare le attrezzature utilizzate dai volontari nella manutenzione della salina e produzione del sale, molte delle quali sono state spazzate via dall’alluvione.