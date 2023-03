Salina, Casa delle farfalle e CerviAvventura Questo weekend ripartono le escursioni

La primavera ha già allungato le giornate, risvegliando la voglia di escursioni. E così questo sabato riaprono le porte ai visitatori il Centro visite Salina di Cervia, la Casa delle farfalle di Milano Marittima e CerviAvventura.

Dal 1° aprile all’11 giugno infatti il Centro visite Salina di Cervia sarà aperto sabato, domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il programma di escursioni con le guide ambientali Atlantide per questo weekend è molto vario. Sabato e domenica alle 14.30 è in programma la passeggiata lungo la via dei nidi, escursioni guidata a piedi a carattere naturalistico per osservare gli uccelli in cova, il corteggiamento, l’accudimento dei piccoli e le tecniche di difesa del nido. Un’altra escursione permette di andare in barca alla ricerca dei fenicotteri e delle specie che vivono in zona: in questo caso l’appuntamento è per sabato e domenica alle 16. L’escursione in barca al tramonto, tra le più richieste, è prevista per sabato alle 18.30: con un breve tratto in barca si raggiunge il pontile in cui è possibile scendere e spingersi a piedi nel cuore della Salina. Infine domenica mattina alle 10 c’è ’Salina, bici & brunch’, visita guidata in bicicletta in partenza dal Centro visite alla scoperta dei sentieri interni e della nuova ciclabile fino alla locanda Acervum, dove verrà servito un brunch.

La Casa delle farfalle invece ad aprile e maggio sarà aperta sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18. Questa domenica dalle 9 alle 13 è prevista una camminata gratuita per ripulire il sottobosco da rifiuti e spazzatura e sensibilizzare grandi e piccini al rispetto dell’ambiente. Iscrizione obbligatoria a [email protected] o 353 438 6039 (solo WhatsApp).

Infine, CerviAvventura da aprile a maggio sarà aperta sabato dalle 14.30 alle 18.30 e domenica e festivi dalle 10 alle 18.30.

Tutti i biglietti per partecipare alle escursioni sono acquistabili online su shop.atlantide.net o su www.amaparco.it .